Vecinos del fraccionamiento Mediterráneo denuncian falta de mantenimiento

Mazatlán. Sin-. Sin asamblea desde el año 2015, sin que se les entreguen los estados de cuenta, los informes de ingresos y egresos y con un total incumplimiento del mantenimiento de las áreas comunes y servicios, están los residentes del fraccionamiento Mediterráneo.

Vecinos inconformes, que pidieron el anonimato, señalaron que a pesar de que se exige el pago de las cuotas de mantenimiento, el fraccionamiento se encuentra en total abandono. Local Ahora vamos por todas las fugas: Osbaldo López

"Ninguna solución nos han dado del adeudo que se tiene en el agua de uso común, que es su obligación pagar, porque pagamos cuotas de mantenimiento. Y todavía promocionan que es el mejor desarrollo y con el estado deplorable del fraccionamiento y adeudo millonario de agua", señaló uno de los vecinos.

En las áreas comunes los lavabos están sin llaves, hay fugas de agua en sanitarios, además de que no funcionan las puertas para cerrar y tampoco hay papel higiénico; los camastros están deplorables, el piso agrietado en las canchas de tenis, sin mantenimiento las albercas y las fuentes de agua secas y sucias, por mencionar algunas de las fallas.

"Y aún así insisten en que se les pague y se cumpla con cuotas de mantenimiento. Si ellos no cumplen en lo absoluto en nada, ¿por qué se debe de pagar?", agregó.

La administración, mencionaron, exige pago de mantenimiento, la cuota va de los 700 a mil 800 pesos, según el tamaño de la casa, son 370 en total. De no dar la aportación se les cobran recargos o les cancelan las tarjetas de acceso; no obstante, la administración no cumple con todos los servicios de mantenimiento y sobre todo no entrega cuentas de ingresos y egresos.

"No se brindan los servicios y nunca pagaron el consumo de agua común desde 2015 y pidieron a Jumapam nos cobrara a todos los vecinos su adeudo millonario en nuestros recibos individuales por montos de más de 20 mil pesos sin especificación", añadieron.

Cortesía | Vecinos del fraccionamiento

"Demasiado dinero entra para no cumplir con el mantenimiento. La administración nunca contesta y el desarrollador que vendió nunca recibe a los residentes. Hace dos años se hizo carta con muchas firmas solicitando se cumpla mantenimiento en todo, no lo recibió y contestó con evasivas".