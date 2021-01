“Agoniza” el sector pesquero

Mazatlán, Sin.- Sólo un 20% de la flota pesquera del Pacífico Mexicano opera actualmente, informó Jesús Omar Lizárraga Manjarrez, presidente de la Unión de Armadores, lo que mantiene a este sector en una situación de crisis y desempleo.

De las 900 embarcaciones, aproximadamente 150 están en altamar; la flota de Mazatlán es la que más unidades tiene en operación, con 120 de 500.

"Desafortunadamente conforme pasa el tiempo son menos las embarcaciones que están operando, hay desempleo y muchas crisis, hay necesidad y todavía ningún panorama o aliciente que podamos ver a futuro una salida o algo positivo", informó.

El promedio de captura ha sido de seis toneladas, sin embargo no es suficiente para cubrir los altos costos de operación, he ahí donde se resiente la falta del subsidio al diesel.

Lizárraga Manjarrez estimó una pérdida de cinco mil empleos directos tan sólo en Mazatlán, lo que ha hecho emigrar a los trabajadores a otros sectores.

"La gente está emigrando a otras actividades, incluso sin tener las condiciones físicas para hacerlas o no la saben hacer".

En un recorrido por el muelle, se constató la poca actividad laboral, los barcos lucen solos, los pocos trabajadores que hay por el lugar están ahí en espera, incluso los puestos que se dedican a la venta de comida, la mayoría permanecen cerrados por la falta de clientela.

Está muy crítica la cosa, poco trabajo, si no hay actividad pesquera no hay actividad de descarga.

Juan pescador

Unos pocos trabajan dándole mantenimiento de pintura y herrería a las embarcaciones, pero la gran mayoría están sin trabajo.

"No hay trabajo ni para los soldadores, todos estos barcos no salieron, ya tienen mucho tiempo amarrados, quitaron el apoyo y quedaron muchos barcos aquí. Está muy triste aquí, este sector está muy castigado, no ha llegado nada de apoyo y ahorita se está resintiendo eso", dijo José.









