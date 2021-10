Afuera protestas, adentro, alegría y hasta lágrimas

Culiacán, Sin.- El congreso del estado se convirtió en un caleidoscopio, afuera gritos a favor y en contra del aborto, en el interior, en una sala rostros alegres, expectantes, en otra -recinto parlamentario- la despedida, la confrontación, las lágrimas…y el adiós.

Desde temprano empezaron a llegar a la sala Constituyentes, los nuevos diputados que éste viernes tomarán protesta como Legisladores de la Sesenta y Cuatro Legislatura, se les veía temerosos, titubeantes.

Llegaban para sostener una reunión de trabajo y conocer la mecánica a seguir en la sesión solemne donde también se elegirá la primera Mesa Directiva, y en la que además el presidente de la Junta de Coordinación Política y de la Diputación Permanente entregará los informes de la 63 Legislatura y de la Diputación Permanente.

Así mientras se les explicaba cómo se conducirán, ya en sus curules, a un lado, en el recinto parlamentario se llevaba a cabo la última sesión ordinaria de la Sesenta y Tres Legislatura, las diputadas, principalmente, que participaron en tribuna, aprovecharon para despedirse y agradecer que se les haya “aguantado”.

La diputada Graciela Domínguez en la tribuna festejaba la capacidad de diálogo que hubo entre los legisladores, pero sobretodo, escuchar a todas las partes a través del parlamento abierto, como fue en los foros sobre ganadería.

“En hora buena estamos cerrando ésta legislatura con un gran acuerdo como es la Ley a de ganadería”, dijo

Dice el dicho que genio y figura hasta la sepultura, y así se plasmaba en la participación en tribuna de las diputadas de Morena, Francisca Avelló y la diputada de Encuentro Social, Karla Montero.

Avelló Jordá, presidenta de la Comisión de Equidad Genero y Familia, al despedirse señalaba “con mucha alegría estamos trabajando hasta el último minuto. Con sus pros y sus contras, pero trabajando hasta el último momento”.

Luego llamó a los diputados a que no se les olvide quienes son y para que estuvieron en el congreso, además, dijo que formaron una familia pese a las diferencias de opiniones.

Luego a decir de la diputada Karla Montero, la diputada de Morena se aventaba un galimatías, entre lo que es equidad e igualdad, “no le entiendo le dijo”.

La diputada de Morena les pedía su apoyo a los legisladores para que la Comisión que preside quede igual “género y familia que lo podamos dejar por escrito para la siguiente legislatura, considero que todos estamos de acuerdo en que el término equidad, es un paso a la igualdad”, dijo.

El momento no lo dejó pasar la diputada Karla Montero.

“De algunos aprendí lo que debo de hacer, pero de muchos aprendí lo que no debo de hacer. Me queda una pequeña duda diputada Avelló en lo que acaba de decir, para mí ancestralmente igualdad es estar iguales”, decía mientras daba el ejemplo de los diputados altos y ella que es de mediana estatura.

“Ellos con un banquito alcanzan, yo necesito uno más alto, entonces, igualdad es darnos un banco del mismo tamaño a ambos, pero equidad es darme a mí un banco más grande que al diputado Capi necesita, por eso, no me está quedando claro, a lo mejor yo estoy mal y quisiera que me explicara esa diferencia entre equidad e igualdad, porque igualdad es darnos a todos por igual y equidad es darnos de acuerdo a las necesidades que tengamos cada uno…Quiero que me conteste por última vez, diputada”, le solicitaba.

La diputada del PES se quedó con las ganas, ya que la legisladora de Morena, no aceptó el reto.

“Es que no le preguntó sobre acontecimientos a la Lady efemérides”, bromearon algunos legisladores, al recordar que desde que inició la legislatura, la mayoría de las veces la diputada Avelló abordó la tribuna en asuntos generales para hablar de las efemérides del mes.

"Me despido muy agradecida con todos por esta oportunidad de haber sido representante del pueblo de Sinaloa", señalaba desde la tribuna la diputada del PAS, Angélica Díaz Quiñonez,

Finalmente la presidenta de la Mesa Directiva, Roxana Rubio antes de clausurar la última sesión agradecía a los legisladores la confianza que le dieron, durante este tercer año de sesiones, mientras entre las curules, dejaban a un lado la sana distancia y llegaban los abrazos, los parabienes y más de alguno soltó una lágrima al quedarse sin chamba.









