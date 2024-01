Advierten de multa a constructora que podó árbol sobre la Ejército Mexicano

Mazatlán, Sin. -La directora de Ecología y Medio Ambiente, Eunice Murúa Figueroa, anunció una fuerte multa económica contra la constructora que podó de manera agresiva un árbol Ficus plástica que se encuentra sobre la avenida Ejército Mexicano.

Aclaró que esta poda, tal y como se llevó a cabo, no está autorizada. Al promovente del permiso solo se le había dado luz verde para que podara el 50 por ciento del follaje contiguo a la fachada, al estar causando daños a la propiedad.

"Lamentablemente, quienes realizaron los trabajos los realizaron de manera equivocada y no tiene la autorización, no tenía la autorización para realizar los trabajos de esa manera, por lo tanto, todo el peso de la ley contra los responsables de haber agredido a este árbol, que como les comento, la autorización no estaba en esas vías", aclaró.

Detalló que adyacente al lugar de los hechos se realiza una construcción que cuenta con sus permisos en regla y hace cuatro meses solicitaron un permiso de tala, ya que el ejemplar está sobre la banqueta en la vía pública, argumentando que estaba causando daños a la propiedad.

Esta poda es considerada agresiva al recortarse más del 50% del follaje. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Tras una valoración se les dio autorización para podar el 50% del follaje que daba a la propiedad, sin embargo, se podó más del 50% y del lado contrario.

Multa

La funcionaria precisó que la multa será dirigida al promovente del permiso, al representante legal de la constructora, aunque no especificó montos, ya que esto lo determina el Juez Cívico, se le sumará a demás otra sanción, ya que la anuencia de poda había vencido hace dos meses.