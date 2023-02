Acuario Mazatlán cerrará sus puertas el próximo 25 de marzo

Mazatlán, Sin.- El Acuario Mazatlán cerrará sus puertas al público a más tardar el 25 de marzo, para dar paso al nuevo Acuario Mar de Cortés.

El alcalde Édgar González Zatarain aseguró que parte del convenio entre Gran Acuario Mazatlán y la actual paramunicipal es el cierre definitivo y, en caso de retrasarse, ya estarían incumpliendo con él, por lo tanto, no debe pasar de estas fechas.

También te puede interesar: Lobos marinos y pingüinos se quedan en Mazatlán

“Pase lo que pase, te obliga a cerrar, no lo digo yo, lo dice el convenio, si no lo cierras caes en incumplimiento. Queremos cerrar nosotros a más tardar el 20 de marzo, que es el cálculo, entre el 20, el 25 de marzo”, dijo.

González Zataráin señaló que nuevo Acuario Mazatlán ya trabaja en el tema de la erogación de liquidación de los trabajadores, pues también forma parte del convenio, incluso a los trabajadores que están en Acuario Mazatlán del 2018 a la fecha, los contemplan para integrarse a trabajar en otras áreas del municipio.

“Estoy esperando para que nos haga un informe (contador) de cuánto va a ser, entregársela al Acuario nuevo, liquide, y luego, los del 2018 para acá… todo el que cree que pueda ocupar, que se venga con nosotros a trabajar, ya vamos a jalar a algunos y algunos otros buscar la manera de colocarlos en el Parque Central”, expresó.

Reclaman marca

El presidente municipal aclaró que desde el momento en que asumió la presidencia municipal se realizó el reclamo del registro de la marca “MZT”, cuyo apoderado legal era el exalcalde Luis Guillermo Benítez Torres y esta ya aparece y pertenece a la ciudad.

Indicó que en su momento, el también ex secretario de turismo en el estado no hizo la entrega de la marca al municipio, por lo que su administración emprendió un proceso para obtener los derechos, incluso tomaron como medida, evitar hacer uso de la misma con el fin de no caer en problemas legales hasta aclararlo.

“Ese documento ya lo tenemos, él hizo la solicitud porque tenía que firmar como alcalde en ese momento, pero no es porque se lo haya querido apropiar de manera personal. Firma como alcalde, como responsable en ese momento, pero es a nombre de Mazatlán, a nombre del Ayuntamiento. Van a modificar ellos, pero no lo han hecho, no se ha modificado, en su momento lo harán, pero sí tenemos un documento donde ellos nos explican eso y que no hay ningún problema, que es al nombre del municipio”, concluyó.