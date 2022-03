Actúa Vialidad contra el transporte público que abusa en precios

Mazatlán, Sin.- La delegación de Vialidad y Transportes mantiene un operativo con 20 inspectores sobre el transporte público para que no abusen en el precio del servicio y donde ya aplicaron 13 infracciones el fin de semana.

El delegado Mario Rafael González Sánchez explicó que cuando detectan una unidad de auriga o pulmonía con turismo, se para y se le pregunta al usuario cuánto es lo que le cobraron y si ven que hubo un precio excesivo, se procede a realizar la infracción y se les informa a los usuarios que lo máximo que les pueden cobrar por hora son 350 pesos.

“Si el operador le cobró 500, les tendrá que devolver el dinero o simplemente no le han pagado, solo le van a pagar los 350 pesos por la hora. En este caso traemos nosotros ahorita 13 infracciones de fin de semana, por cobro excesivo y el turismo queda muy agradecido porque se le está dando esa atención”, explicó.

González Sánchez dijo que también tienen inspectores en la Zona Dorada que también les preguntan a los usuarios cuánto les cobraron o les pretenden cobrar, lo que le gusta a los usuarios o turistas.

Justificó que esto se hace para que el chofer del transporte público tenga un cobro correcto y no sea abusivo, porque no lo van a permitir. Agregó que también se han aplicado 22 infracciones porque suben más personas de lo permitido en el transporte de auriga o pulmonía y eso no puede ser para seguridad del usuario.

En cuestión al sonido, el funcionario estatal comentó que aplicaron cuatro infracciones a igual número de choferes, por llevar la música a muy alto volumen.

