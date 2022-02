Entregan tres patrullas a CAPTA y Tránsito municipal

Mazatlán. Sin-. El Ayuntamiento de Mazatlán reforzó a su personal de Tránsito municipal asignado al grupo Capta con dos vehículos que podrán corretear a los autos deportivos que circulan por la zona costera y a veces a altas velocidades, que terminaban huyendo, porque los agentes no los alcanzaban. Además, la Subdirección de Tránsito recibió una unidad más.

El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres informó que las tres unidades fueron asignadas por el Servicio de Administración Tributaria (SATES) y serán destinados para áreas específicas de la ciudad. Local Confía Gene Bojórquez que AMLO incluya a Sinaloa en regularización de autos chocolate

Aseguró que fue a tocar puertas con funcionarios públicos y así lograron la asignación de vehículos que serán de gran utilidad para la ciudad.

- ¿Por qué no esperar a después de que pase la veda?

“Porque esta es una asignación, no estamos comprando, no estamos inaugurando, no estamos haciendo promoción alguna, lo dejó muy claro, entonces, esta asignación de patrullas van dirigidas al Centro de Atención y Protección al Turista que se conoce más como CAPTA, pero que juega un papel importantísimo en la principal actividad económica de la ciudad que es el turismo”, explicó el Presidente Municipal.

Dijo que las tres unidades donadas por el SATES, son para fortalecer al equipo de Seguridad Pública, Policía Turística previo al operativo de Carnaval.

Informó que las unidades donadas son un Ford Mustang 2008; un Dodge Challenger, modelo 2014 y un Nissan Sentra modelo 2018, que será utilizado por la Policía de Tránsito Municipal, y para acondicionarlos, invirtió el Ayuntamiento casi 100 mil pesos.