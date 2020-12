“Abrir” la puerta es el único sustento para Efrén Pablo

Mazatlán, Sin.- Abrir la puerta a los clientes en una tienda de autoservicio a cambio de una moneda voluntaria es el "trabajo" de Efrén Pablo Moreno y Olivia Castro Domínguez. Todas las mañanas asisten al OXXO ubicado en la avenida Alemán, en Playa Sur, donde amablemente, reciben y despiden a clientes que entran y salen del establecimiento.

Esta labor es su único sustento y fuente de ingresos económicos; desde hace un año llegaron al puerto a probar suerte y tratar de mejorar su condición de vida, desafortunadamente no les ha ido tan bien como pensaban.

Efrén Pablo es originario de Chihuahua. Hace poco más de un año llegó a la ciudad de Durango para buscar a su hijo, al cual no veía desde hace mucho tiempo; sin embargo no tuvo éxito, pues ya no lo pudo localizar.

En su lugar se encontró con Olivia, quien ya vivía en condición de calle. Al verla desamparada y enferma, no tuvo corazón para dejarla sola, por lo que decidió traerla con él a Mazatlán, donde le prometió que la sacaría adelante.

"Se quedaba ahí en el parque y me quedé yo con ella, no tenía con quien estar, está bien malita, le daban hasta ocho ataques epilépticos al día. Me la traje para acá, yo queriendo trabajar para sacarla adelante y cuál que me salió una ernia y no pueden operarme porque mi corazón está latiendo despacio", comentó Efrén.

A sus 63 años de edad y con problemas de salud, ya nadie quiere darle trabajo; la pena de pedir unas monedas es grande, pero la necesidad de comer es aún más.

¿Cree que me gusta a mí pedir dinero?... es necesario, ni modo de andar haciendo cosas malas.

Cuando hay para rentar, alquilan un pequeño cuarto que les cuesta mil 600 pesos al mes, pero cuando no hay, no les queda de otra más que dormir en las bancas del parque Zaragoza.

Estamos aquí a ver si Dios me ayuda. Cuando tenemos para rentar, rentamos un cuartito ahí por la Zaragoza, Y cuando no, pues ahí en el parque, ahí nos quedamos.

Sin un hogar, sin empleo y con la pandemia del Covid-19, les ha ido muy mal, tratan de cuidarse trayendo siempre su cubrebocas, pero lo más importante para él es que Olivia esté bien.

"Con esta situación estamos muy mal, peor, trato de que ella esté bien, la traigo siempre con su cubrebocas, ahora siento más feo porque ya la traigo conmigo, sí se siente bien triste. Si yo tuviera mi arco y mi segueta me pondría hacer alhajeros, portaretratos, yo sé trabajar la artesanía de madera, pero no tengo las herramientas", expresó.

Con lo que ganan de las propinas, tienen que juntar para pagar la renta, para comprar alimentos y también para sus medicamentos.

"Sacamos poquito dinero, unos 50, 70 pesos al día, nos alcanza para comer. Ahorita en la mañana le quedé a deber a una señora que tiene una cocina, las comidas nos la deja baratas, porque comprende que no traemos dinero, ahorita le debo 130 pesos, hoy yo no almorcé porque ya debía 90 y con lo que comió Olivia fueron 130 pesos, si no, a veces hasta en la basura consigo algo, es mucha la necesidad", señaló.

Descansar, no hacer fuerza, comer bien y que se le tranquilice el corazón, fue lo que le recomendó el doctor para ser candidato a una operación de ernia, pero menciona que son cosas que no puede dejar de hacer.

“Me dijeron que fuera al Hospital General para que me pasaran y me hicieron mi trámite, ya ve que se acabó el Seguro Popular, pero pues a veces no tenemos ni para el camión, hoy amanecimos sin un cinco, así es más difícil para nosotros", mencionó.

Unos ojos llorosos y una voz entre cortada se hacen presentes cada vez que Efrén Pablo recuerda las penurias que han tenido que pasar para poder sobrevivir en el puerto. No obstante, ni por más obstáculos que se le presentan en su diario vivir y aguantándose la pena por pedir limosna, no pierde la sonrisa y la amabilidad para seguir abriendo las puertas a cambio de unas cuantas monedas.









