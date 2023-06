A un año de la despenalización del aborto, Sinaloa sigue sin garantías para este procedimiento

Mazatlán, Sin.- A un año de la despenalización del aborto en Sinaloa, aprobada en marzo de 2022, el panorama sigue siendo complicado y aunque se dio un paso importante que tiene que ver con los derechos de las mujeres, todavía hay mucho por hacer, ya que la falta de regulación ha llevado a malas prácticas por parte de médicos y otro tipo de situaciones que han generado un entorno de miedo y desinformación.

Antes de la despenalización se tenía una cifra de mil 500 abortos inducidos en Sinaloa por año, además de que las complicaciones derivadas de este procedimiento ocupaban la cuarta causa de muerte materna, según cifras del Colegio Médico de Sinaloa.

De marzo a diciembre de 2022, en el Hospital de la Mujer de Sinaloa, una de las clínicas autorizadas en el estado para llevar a cabo esta práctica, se realizaron 307 interrupciones del embarazo y a febrero de 2023 sumaban 345.

El objetivo es tener mucho más control y evitar los abortos clandestinos que causen la muerte de las pacientes, pero faltan todavía muchas cosas por definirse y protocolos a seguir para que el tema se visibilice y se garanticen los derechos de las personas gestantes.

La historia de Mónica

Puede ser Martha, Estela o Isabel, el nombre no importa, lo realmente importante es que al igual que esta joven de 19 años de edad que llamaremos Mónica, hay decenas de mujeres que siguen interrumpiendo su embarazo de manera clandestina en el puerto de Mazatlán.

Mónica se enteró que estaba embarazada en enero de este año y fue en febrero cuando tomó la decisión de interrumpir su gestación de manera voluntaria.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Después de pensar y analizar distintos aspectos, decidió terminar con las ocho semanas de embarazo que tenía, al considerar que era la mejor opción para ella en ese momento.

Con las reformas realizadas al Código Penal en Sinaloa, las mujeres deberían de tener acceso a una salud integral y gratuita al momento de querer interrumpir un embarazo, sin embargo hay muchas mujeres que se realizan procedimientos en casa con acompañamiento de la colectiva Perlas del Pacifico.

Entre lo moral y lo legal

Mónica comparte que cuando se enteró que estaba embarazada, toda su mente se puso en blanco, no sabía qué hacer, pero tuvo que pensar con la cabeza fría respecto a lo que podía ofrecerle a un bebé en ese momento de su vida.

"Siempre he dicho que cuando tenga un hijo quiero darle lo que yo no pude tener en mi infancia. Ese bebé no iba a crecer en un ambiente sano, mi pareja era estudiante y trabajaba, al igual que yo. No podía ofrecer a ese bebé una estabilidad económica ni mental”, señala.

Admite que su decisión la abrumó mucho en ese momento y fue una pelea con ella misma, sin embargo, no se arrepiente, pero tampoco se siente orgullosa de haberlo hecho.

"Yo tomé la decisión y mi pareja de ese tiempo no tuvo ningún problema, me apoyó en todo momento. Duré una semana y media cuestionándome a mí misma, no podía dormir, sólo pensaba si estaba haciendo lo correcto, que si moralmente estaba bien, veía videos, me puse a pensar en todas las consecuencias que iba a atraer a mi entorno y a mi salud, tanto física como mental, y me puse a pensar y hasta hoy estoy convencida de que fue la mejor decisión que tomé".

El procedimiento

En medio de la desesperación, la joven estudiante realizó en casa de su novio el procedimiento y nadie de su familia se enteró de lo que ocurría. Su mamá tenía sospechas de lo que le pasaba, pero nunca hablaron sobre el tema, de hecho, hasta la fecha no lo han hecho.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Ese día sintió mucho miedo porque estaba consciente de que pudiera pasarle algo y si las cosas no salían bien tenía que ir al Hospital General, donde tenía que hacer todo el papeleo para poder hacer una interrupción, por lo que pensar en eso le ocasionaba más miedo.

"Te pones en riesgo de una hemorragia, que sí la tuve, pero nadie se enteró porque hice mi vida normal, cuando tenía que tener una semana de reposo. Pero como no podía justificarme en mi casa tuve que ir a la escuela, al trabajo y tuve que aguantarme fuertes cólicos, incluso tuve que tomar pastillas para dolor de parto, fue algo bastante traumático".

Una vez que terminó su interrupción de embarazo se realizó un ultrasonido para constatar que no le quedara ningún resto del feto y eso le dio paz y tranquilidad. Duró mes y medio con la menstruación y entró en depresión, pues no recibió terapia psicológica.

La joven mazatleca llama a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo a que se visualicen a futuro, que analicen todos los puntos y que pidan acompañamiento para realizarlo de manera segura.

Avances y retrocesos

Para Annie Auzeta, integrante de la colectiva Perlas del Pacífico, con la despenalización del aborto en Sinaloa se dio un paso importante, sin embargo, falta mucho por hacer por las mujeres que se realizan esta práctica.

Annie señala que entre los retrocesos que se tienen es que debería de ser de acceso gratuito, oportuno e integral para todas, pero en el caso de Mazatlán solamente en el Hospital General se lleva a cabo y no de la manera en la que se quisiera, porque no siempre se les brinda apoyo.

Asegura que realizar el procedimiento para interrumpir el embarazo en Mazatlán es cuestión del hospital y no es un procedimiento sencillo, cuando se deberían de comprometer para que al menos por cada turno se tenga un equipo completo que pueda atender un procedimiento de aborto, para así no negárselo a una mujer cuando llegue a solicitarlo.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Si llegan en el turno de la tarde y quienes están en ese momento dicen que no, porque no lo quieren realizar o por cualquier otra situación, no están obligados a hacerlo, entonces debería de haber, por lo menos por cada turno del hospital, un equipo completo, preparado para llevarlo a cabo por si los objetores de conciencia se niegan a hacerlo", señaló.

Lo satanizan

La integrante de la colectiva Perlas del Pacífico lamentó que se siga satanizando el aborto en el estado. Y peor aún, que después de haber sido despenalizado, se avance lentamente en normalizarlo, ya que más bien se invisibiliza.

Admite que con la despenalización se ha visto mucho rechazo de la sociedad, de que no están de acuerdo, pero que todo es parte de esta lucha de ir concientizando.

“Esto va más allá de lo que podamos opinar como sociedad, creo que la decisión tiene que ser de cada mujer o persona con capacidad de gestar. Tenemos poco más de un año de la despenalización del aborto y hasta hace poco se han ido organizado en el Hospital General, pero los demás hospitales estamos esperando la información de cómo lo van a llevar a cabo. Pareciera que lo están tardando lo más que se pueda", lamentó.

Durante 2022 se llevaron a cabo en México un total de 12 mil 496 interrupciones del embarazo. Esto representa un ligero incremento con respecto a 2021, después de dos años seguidos de descensos.

Disminuyen solicitudes de apoyo

A partir de que el Hospital General de Mazatlán realiza el procedimiento y que publicó en sus redes sociales la orientación paso a paso de lo que se tienen que hacer para solicitarlo, disminuyó el apoyo de la colectiva Perlas del Pacífico, pero hay casos de mujeres con adicciones que no han tenido acceso y se lo tienen que hacer por fuera.

Hace un año atendían en Mazatlán de 8 a 10 mujeres por semana, pero de marzo a la fecha sólo llegan de una a tres por semana.

La mayoría de las mujeres que solicita el acompañamiento de la colectiva para interrumpir el embarazo por distintas canusas tienen entre 25 y 35 años de edad y muchísimas de ellas son personas que tienen un embarazo no deseado.

Los casos de abuso son en menor cantidad, porque esos casi siempre son por medio del hospital, más cuando hay una denuncia previa. El caso de los menores de edad es igual y ahí es en compañía de su mamá.

El procedimiento que la red de salud recomienda para la interrupción del embarazo es similar al que hacen en los hospitales o clínicas, por medio de medicamentos.

"Se toman las medidas de seguridad cuando se realiza desde casa, pero no deja de ser clandestino, pues no se cuenta con un protocolo que te puedan decir abiertamente", señala Annie Auzeta.

En Sinaloa

El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó en marzo de 2022 reformas al código penal y al artículo 77 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa que permiten, de manera libre, la interrupción legal del embarazo hasta la semana número 13 de gestación.

Para saber

A octubre del 2022 los estados que permiten el aborto legal por decisión de la mujer hasta las 12 semanas son la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Coahuila, Colima, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo. En Sinaloa es hasta las 13 semanas.