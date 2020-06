A la baja, atenciones por síntomas de Covid-19 en hospital municipal

Mazatlán, Sin.- De más a menos se han comportado las atenciones que brinda el personal médico del hospital municipal a trabajadores del Ayuntamiento, que presentan síntomas relacionados con el Covid-19; aseguró el director de los Servicios Médicos, Alfonso Sandoval Sánchez.

Dijo que en los últimos cinco días la tendencia en las atenciones que brinda el personal médico a los derechohabientes del hospital municipal “Margarita Maza de Juárez”, ha ido a la baja.

Durante este miércoles, comentó, el registro de personas que referían dolencias que tienen que ver con el coronavirus, era de aproximadamente ocho pacientes, que inmediatamente fueron atendidos.

No obstante, mencionó, un día antes, el martes, las atenciones se habían disparado hasta 16 personas, que aseguraban tener algunos de los síntomas de la enfermedad.









Esto quiere decir que la gente está tomando conciencia de lo que es la enfermedad, de lo que es la pandemia, y eso se ve reflejado en las atenciones que se han brindado en los últimos cinco días Alfonso Sandoval Sánchez









Los servicios que brindan, aseveró, contrastan con los que se presentan en otras ciudades del estado, donde los casos se elevan de entre 50 a 60 personas que refieren el padecimiento.

Sin dar a conocer números más exactos, ya que dijo que eso le corresponde al presidente municipal, reconoció que se han presentado fallecimientos relacionados con el Covid-19, como fue el deceso de dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Por lo anterior, indicó, es necesario no se baje la guardia y no se dejen de aplicar las medidas para evitar contagios, como la sana distancia, así como la utilización de cubrebocas, gel antibacterial y si es necesario no salir de casa.

DATO

2 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública murieron esta semana por Covid-19.

































