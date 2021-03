A falta de vigilancia, vecinos crean su propia “alarma interna”

Mazatlán, Sin.- "Vecinos vigilando, alerta interna" se lee en una lona sobre la calle Hamm, en el fraccionamiento Palos Prietos. Los habitantes de este asentamiento optaron por crear esta alerta interna de vigilancia ante la ola de robos en casa habitación que se han suscitado últimamente.

También en zonas aledañas, como la Ferrocarrilera y la Reforma, en varias viviendas se observa esta leyenda.

Los vecinos de la Ferrocarrilera se previenen ante los robos. Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

Una de las vecinas comentó que la alerta se creó con la finalidad de que, si en algún momento ven o escuchan algo sospechoso que pueda poner en riesgo la integridad de los habitantes, se diera a conocer a todos los colonos a través de un grupo de WhatsApp.

"Últimamente ha habido muchos robos en la colonia, se optó por poner ese letrero una vez que hubo una reunión de los colonos, de estar comunicándose en caso de que se viera o escuchara algo sospechoso, que pudiera poner en riesgo la integridad de los vecinos de la colonia", comentó.

Doña Lucy, comerciante, dice que a pesar de los rondines de las patrullas, los "maleantes" encuentran el momento oportuno para hacer de las suyas.

"Gracias a Dios que nunca me ha pasado nada, pero aquí en las casas se han metido, les han robado y ahí andan los maleantes. Casi no hay rondines de patrullas, sólo en la zona donde están los bancos, pero si son 'amigos' de ellos, no les hacen nada", dijo.

Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

Mónica señaló que este problema no es nuevo, desde hace 50 años que habita en la colonia, cuando aún había pocas casas y ni barandal de protección tenían, desde entonces ya se veían los actos delictivos, pero no como ahora.

Como parte de las actividades de organización, pretenden constituir legalmente una asociación de vecinos, pues además de la seguridad, quieren pedir la regulación de la construcción de torres y condominios en el sector y asegurarse de que los servicios como agua potable y drenaje den abasto para todos.

Nos gustaría que se regulara la construcción, la red de drenaje va a ser insuficiente en algún momento si siguen con ese ritmo de construcción.

Vecina













