A extremar medidas contra nueva cepa del Covid-19

Mazatlán, Sin.- Ante la nueva cepa o variante del virus SARS-CoV-2 VUI 202012/01 considerada como más contagiosa o agresiva, las medidas preventivas como el uso del cubrebocas, la sana distancia y lavarse las manos o aplicarse gel antibacterial, seguirán siendo la mejor opción para contrarrestar la pandemia del coronavirus, mientras se inmuniza a la población, aseguró el médico internista del hospital Sharp, Héctor Velasco Serrano.

Dijo que a la fecha ni siquiera se ha vacunado al 1% de la población, y para lograr la inmunización se requiere de cuando menos el 70%, cuyo proceso podría durar hasta mediados del próximo año.

De ahí que el llamado a la población, agregó, es que no se relajen las medidas preventivas contra la pandemia del coronavirus.

“La nueva cepa del virus no es que sea más contagiosa, el virus es más agresivo, pero si guardamos la sana distancia, usamos cubrebocas y el gel antibacterial, voy a estar libre de cualquier tipo de virus, aunque sea muy agresivo no me va alcanzar, eso es primordialmente, las medidas preventivas”, expresó

Refirió que el riesgo de contraer la enfermedad, es que el 20% de los casos se están agravando o complicando, y la mortalidad de la misma va en aumento.

De acuerdo a cifras oficiales publicadas por el sector salud, en el estado de Sinaloa suman 2 mil 020 casos, 290 decesos y 2 mil 161 personas recuperadas en el mes de febrero, con corte al día 21; en tanto que en enero se registraron 3 mil 014 nuevos casos, 371 muertes y 2 mil 093 altas.

En promedio diario, en la entidad se presentan 96.1 nuevos pacientes, 13.8 decesos y 102 altas de personas recuperadas.

La incidencia y los riesgos de contagio siguen siendo altos en el estado. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

La incidencia y los riesgos de contagio siguen siendo altos, agregó, por lo que se pide a las autoridades gubernamentales y a la población en generar a no relajarse, sino extremar las medidas de prevención contra el Covid-19.

“No hay que relajarnos, ahorita no hay que bajar la guardia en todo este año ni parte de la mitad del otro, todavía no tenemos inmunidad, lo que se llama inmunidad del rebaño y que es arriba del 70 por ciento, no tenemos ni el 1% ahorita, cuándo se va a completar, creemos que todo este año y prácticamente parte del otro, así que tenemos que cuidarnos”, concluyó.













