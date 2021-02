Vacuna Covid-19 no asegura inmunidad; prevención debe mantenerse

Culiacán, Sin.- Ahora que ya se tiene un avance en el esquema de vacunación en Sinaloa, el Secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, reiteró que el hecho de contar con las dosis contra el Covid-19, no significa una completa inmunidad ante el virus.

En ese sentido, destacó una vez más, que las acciones de protección deben seguir vigentes ente la ciudadanía, con la misma exigencia de no exponerse a lugares con mucho flujo, sin importar el color del semáforo epidemiológico.

“Efectivamente, la vacuna es una herramienta más indudablemente, pero no desplaza en su totalidad a las acciones de prevención, aun te apliques la vacuna hay que seguir con las medidas del uso de cubrebocas, la sana distancia, lavado de manos, gel alcoholado, etc.”,expresó.

Encinas Torres, aclaró que todavía se está en la fase de ensayos clínicos, en donde, se ha demostrado la seguridad de la vacuna y la eficacia arriba del 90 por ciento.

“De tal manera que no podemos decir ya me vacuné, no va a pasar nada, hay que continuar cuidándonos, desde luego es una protección mucho muy importante, pero no debemos de confiarnos, hay que seguir con todas las medidas de prevención”, señaló.

El Secretario de Salud, solicitó a la población a actuar con responsabilidad para alcanzar el mejor de los resultados frente a la pandemia, en la aplicación de las dosis necesarias de la vacuna contra Covid-19.

Cabe destacar que, actualmente se está vacunando a adultos mayores de las zonas de la periferia y en alrededor de dos semanas se iniciará en las zonas urbanas.

La Secretaría de Salud, estimó que para abril se culmine la vacunación de los adultos mayores, para dar paso a la población general. Paralelamente seguirán llegando las dosis para continuar vacunando al personal de todo el sector salud.





















