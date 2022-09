A casi tres años de la pandemia, escuelas de Sinaloa se encuentran en ruinas

El pasado 29 de agosto comenzó oficialmente el ciclo escolar 2022-2023 en Sinaloa, aunque no todos los alumnos tuvieron un satisfactorio regreso a clases, ya que sus planteles educativos no se encontraban en las mejores condiciones de infraestructura para recibirlos.

Desde el 2020, junto con la crisis sanitaria que provocó el Covid-19, emergió otra pandemia: el deterioro, abandono y vandalismo de las escuelas.

También puedes leer: Diputados de Sinaloa impulsan rescate de escuelas dañas durante la pandemia

Incluso desde antes de la crisis sanitaria los planteles educativos arrastraban ya un importante rezago en el mantenimiento de su infraestructura, algunos con hasta 50, 60 y 70 años de antigüedad sin tener ningún tipo de mejoras, lo que se agudizó cuando estos se quedaron solos.

Durante el confinamiento social las escuelas quedaron en total abandono; maestros y alumnos se fueron a clases en línea; incluso directivos, administrativos y hasta los propios intendentes y veladores también se fueron a casa.

En estas condiciones de desatención, las escuelas se convirtieron en un blanco fácil de la delincuencia.

SIN LUZ NI AGUA

Unas de las necesidades más apremiantes en las escuelas y que también fueron las más vandalizadas por su valor económico, fueron las instalaciones de energía eléctrica y agua potable.

Estos servicios son tan indispensables como los libros de texto, ya que sin agua y sin luz los alumnos están sometidos a estudiar bajo altas temperaturas y sin la oportunidad de ir siquiera al baño a hacer sus necesidades fisiológicas.

José Juan Rendón Gómez, jefe de Servicios Regionales zona sur en Sinaloa, informó que en Mazatlán todavía hay siete planteles con problemas de energía eléctrica y agua potable, en su mayoría por robo de cableado e instalaciones.

"Estamos esperando hacer un levantamiento para que la Secretaría de Educación Pública y Cultura y el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, definan los recursos que sean necesarios para atender la problemática", informó.

No hay recursos de alcance, reconoció, las necesidades son grandes y se buscan estrategias con las Asociaciones de Padres de Familia para la atención, ya que estas manejan recursos a través de las aportaciones que realizan.

De acuerdo con la SEPyC, en el estado hay 117 planteles que no cuentan con energía eléctrica. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Sinaloa

La intención es hacer un plan de estrategia, realizar un diagnóstico de las condiciones de la escuela y darle prioridad a lo más urgente.

De acuerdo a datos de la SEPyC en Sinaloa hay 117 planteles con problemas de energía eléctrica; 66 son de Culiacán, 17 de Mazatlán, 10 de Ahome, 7 de Guasave, 4 de El Rosario, 4 de Navolato, 2 de Escuinapa, 2 de Elota y en los municipios de Cosalá, San Ignacio Sinaloa, Angostura y Mocorito, hay una escuela en cada uno.

Previo al regreso a clases, el diagnóstico de la SEPyC era de 2 mil 700 escuelas en todo el estado que requerían algún tipo de atención en infraestructura, es decir, el 51.34% de los planteles de nivel básico.

MANIFESTACIONES

Durante la primera semana de regreso a clases, cuatro planteles realizaron manifestaciones y bloqueos de avenidas en Mazatlán como forma de protesta para exigir atención en las escuelas.

La primera manifestación fue previo al regreso a clases, el 22 de agosto, padres de familia de la Escuela Leyes de Reforma, en el Infonavit Playas, bloquearon la avenida Rafael Buelna, para protestar por la reparación de los techos de cuatro aulas.

El lunes 29 de agosto en la Secundaria Jaime Torres Bodet, en Rinconada del Valle, padres de familia tomaron el plantel educativo, luego bloquearon la avenida Manuel Clouthier; reclamaban la falta de electricidad y el servicio de agua.

Víctimas del vandalismo desde hace dos años, alrededor de 500 alumnos tenían que tomar clases sometidos a las altas temperaturas en las aulas, en grupos de 40 a 45 alumnos.

Ese día, también madres de familia del Jardín de niños Ovidio Decroly bloquearon la avenida Gabriel Leyva, en la colonia Azteca, la misma situación: sin luz y sin agua desde hace dos años, lo que afecta a unos 100 niños y niñas.

El 31 de agosto en la colonia Tierra y Libertad, padres de familia y docentes del Jardín de niños Bertha Von Glumer bloquearon la avenida Ejército Mexicano.

Tras un dictamen de Protección Civil municipal, el plantel, ubicado a un costado del edificio abandonado de la tienda del ISSSTE, y con 40 años de antigüedad, fue clausurado al ser considerado de riesgo debido a los daños estructurales en pisos y paredes, dejando sin aulas a 73 niños y niñas, a quienes se les propuso regresar a las clases en línea.

Esa misma semana, el 2 de septiembre, padres de familia de la Secundaria Técnica 81, en el ejido de El Castillo, bloquearon la carretera Internacional México 15, por ineficiencia del sistema eléctrico.

Desde hace dos años algunos planteles educativos en Mazatlán no cuentan con agua. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Aproximadamente 600 alumnos, divididos en 18 grupos, tenían que estudiar en condiciones climatológicas no agradables pues a pesar de que sí cuentan con un transformador, el voltaje no soporta la carga, entonces los aires acondicionados no son funcionales.

OTROS PLANTELES

Aunque no hubo manifestación, se viralizó en redes sociales que los alumnos de la secundaria Arturo Cundapí Ramos, en Pradera Dorada, no tienen aulas suficientes y los alumnos de dos grupos tomaron clases a la intemperie, ya que La SEPyC habilitó nuevos cupos sin corroborar si había la infraestructura suficiente.

El kinder José Vasconcelos, la secundaria Solidaridad, además de la telesecundaria de Cofradías, son otros planteles a los que les robaron el cableado eléctrico.

También, las paredes y techos de la Escuela Ramón López Velarde, ubicada en la colonia Genaro Estrada, se caen a pedazos, con las lluvias quedaron aún más deteriorados y Protección Civil ya dictaminó que no se pueden utilizar las aulas.

APOYOS Y COMPROMISOS

Tonatiu Guerra Martínez, director de Bienestar Social, indicó que junto al gobierno del estado se han realizado 40 obras de electrificación en las escuelas; 30 por parte del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) y 10 por parte del municipio. En total, una inversión de 33 millones de pesos.

Afirmó también que todas las peticiones que caen a su dirección son atendidas, apoyando a más de 159 escuelas, desde labores de limpieza, reparación eléctrica y otras obras, junto con el ISIFE.

Local En Mazatlán alumnos toman clases al aire libre

ANUNCIAN INVERSIÓN

Con llamada de atención incluida a la titular de la SEPyC, Graciela Domínguez Nava y al director del ISIFE, Hugo Echave Meneses, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció la inversión de 130 millones pesos para rehabilitar 117 escuelas con problemas de electricidad en el estado.

El disgusto del mandatario estatal surgió luego de un par de manifestaciones donde padres de familia exigían acciones por falta de luz en los planteles y resultó ser que ambas escuelas ya estaban contempladas para ser atendidas, pero a los padres no se les informó.

"Cada escuela ya sabe lo que le vamos a invertir y cuándo hay qué hacerlo, pero mis funcionarios no informan, ahí se la pasan tranquilitos (...) infórmenle a la gente", dijo.

Rocha Moya dio la indicación de que en cada uno de los planteles que serán beneficiados, se ponga una cartulina o una manta, en la que se informe el recurso que se invirtió.

DATOS

534 planteles de educación básica hay en Mazatlán.

5,259 escuelas de educación básica en Sinaloa.

130 millones de pesos será la inversión para rehabilitar 117 escuelas con problemas de electricidad en el estado.

PARA SABER

El próximo año el gobierno municipal busca ampliar el presupuesto de 30 a 35 millones de pesos para obra educativa.