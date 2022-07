¡Planteles en condiciones críticas! Isife atiende más de 600 en Sinaloa

Culiacán, Sin.- El director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (Isife), Hugo Echave Meneses, presentó un informe de la infraestructura escolar que se ha atendido en el estado, misma a la que se le han destinado 117 millones 349 mil pesos.

Precisó que el municipio con mayor registro de escuelas atendidas es Culiacán con 168, mientras que Cosalá es el de menor alcance con cuatro planteles.

También puedes leer: Más de 3 mil escuelas de educación básica en Sinaloa tienen daños en infraestructura

Explicó que las acciones de mantenimientos van desde la demolición de losas por malas condiciones, mejora del drenaje, agua, electrificación, impermeabilización, aires acondicionados y la rehabilitación del área de los baños.

Villa Unión

Entre las principales afectaciones señaló que han detectado aulas en muy malas condiciones, principalmente en las techumbres, tal y como ocurrió con la escuela Sixto Osuna, donde el pasado mes de abril, colapsó la techumbre, por lo que tuvieron que proceder con la demolición completa del plantel.

"Desafortunadamente en un momento colapsó una losa, pero para fortuna fue en finde semana, no había alumnos, no había niños, si no hubiésemos tenido una tragedia después de haberle seguido con la demolición del plantel", reconoció.

Local La Nakayama, una escuela que resurge tras los daños

Inversión

"Tenemos una inversión de 30 millones 765 mil pesos, lo componen cinco elementos, el edificio A, el edificio B, la plaza cívica, la electrificación que incluye la subestación y la techumbre".

Municipios

En cuanto al resto de las atenciones, señaló que estas se dividen de la siguiente manera:

En Choix se han atendido 13 planteles, en El Fuerte 30; en Ahome 84; en Guasave; 41; en Sinaloa 20; en Salvador Alvarado 6; en Angostura 9; en Mocorito 20; en Badiraguato 15; en Culiacán 168; en Navolato 25; en Elota 17; en San Ignacio 15; en Cosalá 4; en Mazatlán 92, Rosario 29; Concordia 6 y Escuinapa 10.

Dichas intervenciones han beneficiado a 126 mil 950 estudiantes en el Estado.

Planteles en condiciones críticas

Respecto a los planteles educativos en condiciones críticas, mencionó que se tienen ubicadas alrededor de 10 en Sinaloa, cuyas acciones podrán ir desde la construcción de nuevas techumbres hasta la demolición de los espacios para rehacerlos.

“Tenemos en Mazatlán detectados unos planteles. Tenemos detectados unos planteles en el municipio de Choix donde tenemos que proceder a demoler, tenemos detectados unos en Escuinapa, tenemos detectados otros en Guasave y de hecho, de antemano ahorita estamos trabajando con otros planteles que les vamos a arreglar los techos, pero sí son varios. En esta situación crítica pudiéramos decir en un redondeo de lo que nos han pasado los municipios, algunas 8 o 10 escuelas, por lo pronto, que nos han estado notificando”, finalizó.