A 27 años de la tragedia, recuerdan a las 48 víctimas del “trenazo”

Mazatlán, Sin.- Como todos los años, decenas de familiares acudieron al memorial ubicado en la colonia Jabalíes para conmemorar a las víctimas de aquel trágico suceso que sacudió a todo Mazatlán en el año 1996.

El comandante del Cuerpo de Bomberos veteranos de Villa Unión, Antonio Enríquez Orozco, recuerda con tristeza aquel suceso, pues en él se encontraban unos compañeros de trabajo suyos, además de las personas que perdieron la vida.

"La sorpresa de nosotros fue grande cuando nos encontramos a algunos compañeros ahí, un hombre y una mujer, la muchachita recuerdo que estaba muy joven, trabaja en Cruz Roja ella, y el hermano de ella estaba con nosotros en bomberos Mazatlán, nos consternamos bastante encontrarlos ahí, sentíamos tristeza, impotencia, fueron muchos sentimientos encontrados", recordó Enríquez Orozco.

Mientras que una madre de familia, entre lágrimas, recordó a su hija que en aquel entonces apenas tenía 13 años, también recriminó que el servicio de camiones urbanos sigue igual, y los trabajadores de estas dependencias continúan sin tener cuidado a la hora de manejar.

"Ya son 27 años y no se olvida esta tragedia tan grande donde perdí a mi hija, y los camiones siguen iguales, quedaron muchas promesas inconclusas, muchas promesas no se cumplieron, ella venía de entregar películas que habíamos rentado, aunque mi hija ya no estés, una madre nunca va a dejar de serlo, recuerdo cómo me di cuenta y cómo me dolió el corazón", comentó entre lágrimas María Lourdes Uribe Benítez, quien perdió a su hija de 13 años en este acontecimiento.

Una vez concluido el minuto de silencio y que sonaran las sirenas a modo de homenaje, los familiares comenzaron a poner las flores en el memorial, mientras que otros familiares no aguantaban las lágrimas al estar en el lugar donde muchos perdieron a sus hijos, papás, mamás y hermanos.

Hasta la fecha, el “trenazo” de Mazatlán sigue siendo recordado como uno de los acontecimientos más tristes en la historia del puerto, pues aún se recuerdan los días de luto y las vibras que había en aquel entonces.