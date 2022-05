El dolor que no se olvida, recuerdan a víctimas del "trenazo" en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El ruido de las vías anunciaba que un tren se aproximaba, al pasar por el cruce de la avenida Santa Rosa, la locomotora hizo sonar su silbato, entonces los ojos de Lourdes Uribe se llenaron de lágrimas recordando a su hija, María de Lourdes Castellón Uribe, víctima del "trenazo" de 1996.

Como cada 31 de mayo cuerpos de auxilio y familiares se reunieron en el obelisco al pie de las vías para homenajear la memoria de sus seres queridos que perdieron la vida en el accidente, cuando justo en ese momento el tren pasó por el cruce de la avenida, reavivando los sentimientos y escenas de aquel trágico día.

Aquí estamos sintiendo como si fuera hoy la tragedia.

Lourdes Uribe

Recuerda que ese día su hija fue a entregar unas películas de renta, salió de su casa ubicada en el Infonavit Jabalíes a las 7:00 de la tarde y calculando estar de regreso a las 9:20 de la noche, pues el lugar estaba un poco retirado. Se llegó la hora y María Lourdes no regresaba; un mal presentimiento y desesperación se apoderó de la madre y decidió salir a buscarla.

"Sabe si presentirá uno que le va a pasar algo, cuando ella se fue me dijo que eran las 7:00 de la tarde y en lo que llegaba a la iglesia a esperar el camión y subirse, las 7:30, pensaba llegar al Multi Video a eso de las 8:15 y en lo que veía las novedades, porque le gustaba mucho rentar películas, le darían las 8:30, en lo que llegaba para la casa, a eso de las 9:20 de la noche, a esa hora ocurrió el accidente", contó.

Salió de su casa a la iglesia, ahí le dijeron que hubo un accidente en las vías, donde el tren había arrastrado un camión de los llamados Colosio.

Algunas cruces recuerdan la tragedia ocurrida hace 26 años. Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

"Yo no escuché el ruido, porque mucha gente dice que se escuchó un estruendo muy feo, yo no oí nada, pero yo presentí, me llegó un dolor en el corazón y dije: 'mi hija no ha llegado ¿qué le pasaría'?, empecé con una desesperación", narró.

Al recibir la noticia se dirigió hasta la avenida Santa Rosa, en el lugar de los hechos encontró ya, en la oscuridad de la noche, a una gran multitud de gente.

"Llegué aquí y la multitud de gente, yo fui abriendo paso y al llegar a dónde estaban sacando en camillas a los heridos me paré, precisamente en ese instante vi una camilla que traía una persona y reconocí a mi hija por los pies", recordó.

Lourdes albergaba la esperanza de que su hija estuviera con vida, pues estaba siendo trasladada a bordo de una ambulancia hacía la clínica del ISSSTE.

"Nos fuimos al ISSSTE, llegamos y me dijeron: 'hace cinco minutos que falleció y se la acaban de llevar a la cancha Germán Evers', que es donde estaban concentrando a todos los fallecidos. Llegamos allá y aquel mundo de gente esperando entrar a reconocer los cuerpos, nos dieron la 1:00 de la mañana para poder entrar, hasta que llegó el último fallecido".

Este 2022 se conmemoran 26 años de la que es considerada la mayor tragedia ocurrida en el puerto.Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Rememora aquella triste escena, donde había una fila de puros cuerpos de hombre y otra fila de puros cuerpos de mujer, tapados de la cara pero descubiertos de los pies, reconoció nuevamente a su hija, la mayor de tres hermanos, quién tenía apenas 13 años; este año cumpliría 40.

"Es un dolor que no se olvida jamás, mientras esté en esta vida no se me va olvidar; es difícil olvidar todas esas escenas, solamente uno sabe, siento todavía este día como aquel en el que pasó el accidente".

LOS HECHOS

La noche del 31 de mayo de 1996, el camión urbano en el que viajaban 42 pasajeros no detuvo su marcha al cruzar las vías del ferrocarril por la avenida Santa Rosa; quiso ganarle el paso al tren que se movía a una velocidad de 70 kilómetros por hora.

En cuestión de segundos, la imprudencia del chofer que conducía la unidad a exceso de velocidad convirtió el cruce de esta avenida en un lugar de tragedia que cobró la vida de 34 personas y otras ochos resultaron heridas.

Foto: Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Fueron más de 100 metros los que el tren arrastró el camión; los testimonios de los sobrevivientes relatan que el chofer de la unidad iba conduciendo a exceso de velocidad y con música a todo volumen, lo que impidió escuchar el paso del tren y los gritos de los pasajeros.

HOMENAJE

Este 2022 se conmemoran 26 años de la que es considerada la mayor tragedia de Mazatlán. Familiares de las víctimas se dieron cita en el obelisco para llevar flores y veladoras a sus seres queridos.

Por decreto moral y social, la avenida Santa Rosa cambió de nombre por avenida 31 de Mayo; solicitarán ante el Ayuntamiento que el cambio de nombre sea oficial.