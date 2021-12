84 bañistas han sido salvados de morir ahogados en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Esta temporada de invierno se intensificará la vigilancia en las playas de Mazatlán, en donde se han logrado rescatar de morir ahogados a 84 bañistas en lo que va del 2021.

Gustavo Esperanza Bastidas, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, dijo que en esta temporada vacacional se reforzarán las medidas preventivas para evitar estos incidentes.

"Se hace la recomendación hacia el bañistas de introducirse al mar con ropa adecuada, no introducirse en estado de ebriedad, no introducir botellas de vidrio al área de playa y cuando hay bastante viento no introducir inflables", recomendó.

Agregó que son las dos primeras recomendaciones las que menos acatan, tanto locales como turistas, a la hora de meterse al mar.

Mencionó también que es de suma importancia identificar el color del banderín colocado en playa;

Avenida Del Mar, Insurgentes, Acuario, Cerritos y Sands las Arenas son las zonas donde prevalece el banderín rojo todo el año, esto por la permanencia de corrientes marinas y/o por ser áreas rocosas.

Isla de la Piedra, Pueblo Bonito, Hotel Las Flores y Cerritos son secciones con alta presencia de mantarrayas, y Olas Altas de quemadores.









