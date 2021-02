Yuri canta al desamor y estrena ¿Dónde quedo yo?

Asomarse a las redes sociales de Yuri es ser testigo de mini conciertos, elaboradas producciones que duran apenas unos segundos, con las que ha podido superar el encierro y la falta de actuaciones en vivo. “Soy una mujer muy activa, muy inquieta, que a pesar de todo lo que estamos viviendo y de que yo también he vivido los efectos del Covid, soy positiva, creativa, que no me dejo vencer por las circunstancias que estén pasando a mi alrededor, o dentro de mí”, dice en entrevista previa al lanzamiento de su nuevo sencillo, ¿Dónde quedo yo?, del cual produjo el video ya disponible en plataformas.

“Así como cada show es diferente, igual soy para las redes, me encanta estar en el ambiente que yo quiero transmitir, cada clímax de la canción, quiero estar en un lugar especial, que no nada más digan ‘qué bonita se ve’, sino el escenario, el vestuario, que la canción les pare el pelo. Este video se grabó en Campeche, en una de las haciendas más bonitas, muy antigua”, abunda la cantante cuyo talento para la producción pudo nacer, precisamente, por su contacto con las antigüedades.

“La casa donde vivíamos con mi mamá, era un museo, ella coleccionaba antigüedades que yo heredé después de su partida. Muchas las revendió, porque de eso vivía, pero las que le quedaron las tengo yo”, comparte quien posee algunas joyas heredadas de su madre. “La Doña, María Félix, quiso comprarle unos jarrones espectaculares de no sé qué siglo, que los quería para el jardín de su casa de Cuernavaca y mi mamá no se los vendió, estaba escandalizada, ‘¡cómo, si no son de exterior!’, decía. Y me los regaló, son pocas cosas, pero significativas, las que tengo ahora en mi casa”.

Una canción en tiempos de pandemia

Acerca de su nuevo tema, admite que, aunque está alejada de ese contexto, el desamor es un asunto que puede interpretar, “porque es una realidad, más ahora con todo lo que las parejas están viviendo”.

La pandemia, agrega, ha traído una ola de separaciones. “He visto muchas parejas de artistas hermosos, guapos, triunfadores, que están tronando por este encierro. Este encierro nos ha cambiado la perspectiva de la vida, a mí también me la ha cambiado. Hemos podido subsistir y aplicar lo que la vida de matrimonio nos ha dejado, pero hay otras parejas que no, no agarran al toro por los cuernos, no resuelven y lo más fácil es huir, en vez de solucionar, qué triste, porque te apuesto que muchas de esas parejas que se separan pudieron haber sido para toda la vida, pero no enfrentan, o no tienen las herramientas para hacerlo”.

Así que ¿Dónde quedo yo?, “es perfecta para esta época, para lo que estamos viviendo, sobre todo las parejas, es una realidad. Espero que la gente la haga éxito como todas mis canciones, las ochenteras o las recientes como Una mentira más con Natalia Jiménez que ahora ya es un clásico, igual que Ya no vives en mí con Carlos Rivera, que tiene 100 millones de views, estoy agradecida porque a pesar del tiempo, de que soy una mujer de los ochentas, sigo luchando por la música, por el romanticismo”.

Finalmente, comparte su propia experiencia al superar el Covid-19. “En su momento no lo dije porque no estaba preparada, estaba pasando por procesos como todos, de temor, angustia, ansiedad. No me pegó, ni sabía que lo tenía, lo que me pegó fueron las secuelas, todavía hace dos semanas estaba con medicamento. Escuchar música, orar, meditar, respirar, leer la palabra y creer lo que dice, me ha curado, obviamente hay dos medicinas, la terrenal, que son los doctores y la espiritual que es la más poderosa, puedo decir que gracias a Dios estoy bien. Sé que esto va a pasar, pero sí las vi negras, el pelo se me cayó, traigo una peluca, las ansiedades eran terribles, sentía un espíritu de muerte alrededor mío, pero me aferré a la fe, yo soy guerrera, a mí no me botan tan fácil porque yo sé en quién he creído, quién va delante de mí”.