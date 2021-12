"Vector" es el nuevo EP de Dany FLow

El EP “Vector” de Dani Flow es su último lanzamiento de este año, que está conformado por tres sencillos y que ya pueden escucharse en sus plataformas digitales. A través de un estilo ingenioso, cómico, atrevido y divertido, el artista, también, conocido como el Príncipe del Bellaqueo, demuestra cómo se hace reggaetón desde una forma experimental.

“Vector”, “Galáctico” y “Machuca” son los nombres de los tres sencillos que conforman este mini EP, caracterizados por un ritmo pegajoso, cada uno de estos temas refleja un juego entre diversos géneros musicales, ritmos y rimas.

De esta manera, el Príncipe del Bellaqueo experimenta con diversos géneros musicales, principalmente, el reggaetón, y otros como el dubstep, boom bap y música electrónica, dejando a un lado el rap, para así crear una propuesta fresca y del momento, que se adapta a diversos gustos musicales.

A pesar de su desapego al rap, Dani Flow nos comparte que siempre debemos crear con base en nuestros gustos y nuestra pasión, aunque esto signifique romper las barreras con otros géneros musicales arraigados en el gusto del público.

Según explica el Príncipe del Bellaqueo, el rap es uno de los géneros musicales que ha ganado más adeptos en la escena; sin embargo, sus intereses son explorar el reggaetón fusionado con otros géneros dando vida a un flow lleno de energía y perreo intenso.

“Sé que al público de donde provengo les encanta el rap; sin embargo, no puedo negar que lo que a mí me gusta es crear reggaetón. Por otra parte, he recibido críticas por parte del público, pero tanto ignoro al HATE que en esta ocasión decidí llamarle “Vector” al EP con esa caricatura que tanto me comparan … VECTOR”, comparte Dani Flow.

El primer tema que conforma este mini EP, lleva por título “Vector” y es una fusión de ritmos entre el dubstep, boom bap, reggaetón y música electrónica. El producto final es una propuesta que desborda en rimas y flows. Además, este sencillo te invita a pasarla bien y gozar del momento, como se ve plasmado en su videoclip oficial, grabado desde la Prepa No. 6 de Guadalajara.

La segunda canción, Galáctico, va del reggaeton clásico al actual donde juega con palabras e integra beats y cumbia electrónica formando así el flow galáctico, este tema incluye un video lyric que se pondrá encontrar en su canal de YouTube.

Finalmente, Machuca es la tercera canción que incluye este mini EP e integra un pegajoso ritmo, música electrónica y parafraseos. Un tema con mucho ritmo y sazón que, también, puede visualizarse por YouTube.

El mini EP de Dani Flow está conformado por tres sencillos titulados, “Vector”, “Galáctico” y “Machuca”.













