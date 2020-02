Tras los Oscar, Marina de Tavira debuta en el cine de EU

Ha pasado un año desde que Marina de Tavira recibió la noticia de que estaba nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su participación en Roma, película dirigida por Alfonso Cuarón. Pero hasta ahora es que la mexicana ha podido reflexionar todo lo que generó esa hazaña en su carrera, pues no paró de trabajar hasta hace poco.

La actriz presentó en el Cinematógrafo del Museo Universitario del Chopo Niebla de culpa, película que estrenó en noviembre pasado y que ahora formó parte del tercer encuentro cultural La noche de las ideas, realizado por el Instituto Francés de América Latina (IFAL) y que contó con apoyo de la Filmoteca de la UNAM.

Tras una plática con público y creadores artísticos, la nominada al Oscar tuvo una conversación con El Sol de México en la que habló de la experiencia que le dejó el fenómeno de Roma hace un año.

“Todo lo vivido lo veo como una experiencia bellísima, algo que jamás había soñado o imaginado y ahora he tenido que aprender de eso. Y ese aprendizaje para mí ha sido el mismo que siempre: lo único que un artista, un actor puede hacer, es seguir trabajando, buscando personajes interesantes”, dice.

Marina dice que una nominación al Oscar no vino a cambiarle en nada la forma de ver su trabajo histriónico: “No soy una actriz que crea en la fama o que (después del Oscar) ya llegaste a cierto lugar. ¿A dónde llegamos? A ningún lugar, en realidad. Estamos en movimiento, presentes en lo que viene que para ser honesta no sé bien qué será, pero sigo en esa búsqueda”, dice.

“¿Hollywood sería una respuesta para lo que viene?”, se le pregunta. “No lo sé”, dice con una sonrisa. “Si de ahí viene una propuesta que me mueva está bien. Yo amo mi país y me gusta mucho vivir aquí. Por supuesto que me interesa trabajar con directores que me enriquezcan. Si tengo oportunidades allá las haré, si las hay en el teatro en México, sin duda lo seguiré haciendo. No pienso en Hollywood, los personajes te buscan… a ver cuál me encuentra”.

Lo cierto es que Marina de Tavira ya tuvo su primer acercamiento con la industria cinematográfica estadounidense. La actriz participa en la cinta Reminiscence, dirigida por Lisa Joy, quien ha estado nominada al Emmy en tres ocasiones como productora de la serie de HBO Westwold y que ahora debuta como cineasta.

“Para mí fue una prueba pequeña de actuar en otro idioma, en otro país y además con un personaje entrañable. Es una participación especial dentro de la cinta, pero para mí fue una experiencia muy bonita”, dice la mexicana que compartirá créditos con Hugh Jackman y Rebecca Ferguson.

Cautelosa para no dar ningún detalle sobre esta película que contará la historia de Nick Bannister (Jackman), un científico que revive su pasado y utiliza la tecnología para encontrar a un amor perdido, la actriz explica la experiencia que implicó filmar en otro idioma como el inglés y de hacerlo en otro país.

“Me di cuenta que podía fluir en ello, es interesante cuando te das cuenta de eso. Yo pienso que actuar es pensar, y uno piensa en el idioma en que creció y de pronto esa estructura mental me pareció muy interesante”, explicó.

A pesar de las oportunidades que puedan venir fuera de México, Marina de Tavira asegura que seguirá realizando proyectos en nuestro país y ya está trabajando en ello. “Tengo dos proyectos de teatro personales que quiero levantar aquí, me gusta mucho impulsar este tipo de trabajos”, afirmó.