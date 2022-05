Toñita dispuesta a vencer en las estrellas bailan en hoy

Toñita es la pareja de Chao en el concurso de Las estrellas bailan en Hoy y confirmó que ambos acudieron con la psicóloga para tener un mejor entendimiento tanto en el baile, como en cuestión de comunicación verbal y corporal, para que se refleje en su trabajo ante los jueces y el público, porque la intención de los dos es llegar a la gran final del concurso.

En un receso de los ensayos, la solista de música regional informó que para su siguiente presentación les toca bailar rock and roll, y que aunque ella tiene conocimiento de varios géneros como cantante, es hasta el día de hoy, que está inmersa en la faceta de bailarina.

Con más de dos décadas en el mundo del entretenimiento desde su lanzamiento en el reality La Academia, ha sido muy clara la concursante que sí tiene carácter fuerte como Chao que se vuelven rivales y se confrontan:

“Lo que había más entre nosotros era falta de comunicación, si nos llevamos bien; pero cuando le decía un problema que tenía yo él era renuente. Y yo, era renuente con él. Entonces afortunadamente justo hoy tuvimos una charla con la psicóloga y pudimos hablar, de que nos molestaba uno del otro. Nuestra incomunicación ya la estamos solucionando en bien de la pareja de baile que somos”.

DEPRESIÓN Y ANSIEDAD A CONTROLAR

Detalló a El Sol de México que lo asimilado con la psicóloga lo van a poner en práctica en los ensayos y a la hora de dar su demostración de baile en Hoy. Sin embargo, Toñita también tiene que controlar su depresión y ansiedad con las que llegó al reality.

“Le digo a la gente que se puede todo aun cuando se tiene depresión y ansiedad. Sí se puede hacer cosas distintas que te llenen y ayuden a despejar tu mente sobre todo nunca dejarse vencer, a pesar que se ve el panorama difícil pero siempre hay una luz al final del túnel”.

Está consciente Toñita que “vamos paso a paso a la vez, pero sin bajar la guardia. Queremos llegar a la gran final o será fácil y tenemos que trabajar mucho”.

Por lo anterior, ella está decidida a, “cambiar a aprender a escuchar más y no ponerme en una negatividad, sino tratar de fluir, como bailarina y como persona. Eso necesitamos ambos y tenemos que aceptar en qué hemos fallado para superar todo y llegar a la gran final”.

A Toñita lo que más se le dificulta son las cargadas, a las que le teme. Y bueno ha tenido aciertos en el baile con el Charleston donde han recibido unas de las mejores calificaciones a lo largo de sus participaciones

“Yo no sabía absolutamente nada de Charleston era la primera vez que lo bailaba, es uno de los retos fuertes que he asumido. Y me sorprendió que jueces y al público les gustara. Y recibimos una calificación alta.

“Como Toñita vengo a una experiencia más de un reality. Y quiero que se me vea como una artista más completa: canto, bailo, actúo y compongo canciones. Para mí es importante que no solamente le haga a la cantada sino diferentes facetas”. Esto a lado de Chao.

En la música Toñita, suena con Infiel de medianoche de Gerardo Guardia e inspiración también de ella, y más adelante el tema Y sí me quedo con los dos, es una ranchera que próximamente le pondrá voz en el estudio.