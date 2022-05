Alex Sirvent celebra sus primeros 30 años de artista

Alex Sirvent celebra sus 30 años de carrera con la premonición de una temporada longeva protagonizando Fiebre de Sábado por la Noche el musical, en el Teatro Centenario, va en tour con sus compañeros de Mercurio, es conductor de Venga la Alegría Fin de Semana en TV Azteca y por las noches se le escucha con su inspiración letrística en la telenovela Amor dividido con el tema Camina la vida en la interpretación de Shaila Dúrcal en el canal Las Estrellas.

“Dios me dice en este 2022, ¡Felices 30 años de vida artística!”, declaró Alex en entrevista, en su paso por la alfombra roja previo a la representación teatral para invitados y prensa a foro lleno con Fiebre de Sábado por la Noche el musical.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Más que feliz, sino orgulloso que como cantante y bailarín obtuvo el papel de Tony Manero que en cine lo hizo John Travolta en el año de 1977y que varios de sus homólogos lo rechazaron cuando el productor Gerardo Quiroz se los ofreció.

“Primero que nada quiero quitar cualquier comparativo con John Travolta, eso es muy importante. Aparte que Gerardo me dijo que yo no fui la única opción, le habló a varias personas como que huyeron a la responsabilidad de personificar y no le contestaban para confirmar su actuación.

“Tony, es personaje donde toda la obra de alguna manera va entrelazando con la historia de cada uno de los demás papeles y se necesita tener o es un deber tener esa empatía, no caer gordito, aunque al principio es arrogante y al final tiene un desenlace tan hermoso como enseñanza.

“Yo vì la película todos sabemos de Fiebre de Sábado por la Noche el musical, y crees que es el concurso de baile lo revelante. No, es la historia de un hombre que se arrepiente de vivir en la banalidad en el mundo. Ve en el interior de su corazón y se da cuenta que estaba perdido y que tiene qué volver a su centro. Es una historia bonita que deja una moraleja”, describió Sirvent.

Alex habla de la disciplina en el ejercicio y un buen comer para mantenerse en forma física como mental para sacar a Tony Manero sin problemas en el escenario, “ya llevamos como 10 funciones previo a esta con motivo del Día de las Madres. Claro que se requiere el gran esfuerzo de disciplina, comer saludablemente y tomar agua para aguantar poco más de una hora y 20 minutos en el escenario con un intermedio”, detall en la charla.