Tinieblas Jr. luchará ahora en la pista de baile

El luchador Tinieblas Jr., junto a su compañera Macky, son una de las ocho parejas que están peleando para la gran final del reality Las estrellas bailan en Hoy.

El enmascarado dice que: "como en el cuadrilátero, te mueves hacia cuatro puntos y te azotas cuerpo a cuerpo con el contrincante, pensé que era igual pero no, aquí mueves la cintura y te sueltas al sonido de la música”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En la pista de baile del programa Hoy, se cumple la segunda semana de este concurso en el que es necesario tener una buena condición física.

“A la hora de armar la coreografía comienza el reto. Hay que tener condición y elasticidad. Y si no te mueves desde la cintura, azotas como en el ring. Creo que como acondicionamiento físico y ejercicio yo lo veo bastante similar. La verdad termino molido con los ensayos, porque también he estado desconectado del entrenamiento de lucha libre por culpa de la pandemia”, dijo Tinieblas Jr.

Después de tres muestras de baile en el reality que consistieron en merengue, cumbia y reguetón, va por la siguiente este lunes 3 de mayo al ritmo de banda con la canción Al gato y al ratón (de la banda Machos), y habla de la dureza y hasta la forma en que los jueces califican sus rutinas de baile.

Instagram | @andrealegarreta

“Andrea Legarreta es una dama que disfruta lo que ve, te da confianza y oportunidad de regresar con algo mejor, Latin Lover, sabe de la técnica de baile, tiene experiencia y sí su calificación es bastante estricta, a quien siento dura para con nosotros como pareja, es Lola Cortés. Al principio le creí que realmente calificaba por lo que veía, pero bueno le perdí la credibilidad, cuando a una pareja ni lo hizo tan bien, y le dio calificación 9”, detalló.

La estrella del deporte del ring con 31 años de trayectoria como luchador profesional, lamenta el zafarrancho que se hizo en su actuación anterior al invitar al Pirata Morgan, quien golpeó en la cara a Latin Lover como a Lambda García:

“No estuvo preparado el número sin el ring, pero Pirata Morgan, quiso ganar su minuto de fama por televisión. Me enojé con él, yo lo invite luchamos solo de exhibición, pero se le fue a Latin Lover porque nos estaba dando nuestra crítica y lo interrumpe.Pirata Morgan y lo golpea. Así son los rudos metiches entrometidos”.

¿Su mala actuación en Hoy, pone en aprietos a los luchadores del ring?, contesta como concursante del reality.

Gossip Adriana Salcedo tuvo un triunfo agridulce en MasterChef 2021

“El público como son fanáticos, les gustó el show que dio el Pirata Morgan. No era oportuno, no era el lugar. La verdad que sí me enoje y no nos afectó en nuestra calificación”.

VA EN SU SEGUNDA PELÍCULA EN ACTUACIÓN ESPECIAL

Tinieblas Jr., al igual que otros luchadores como El Santo y Blue Demon, también está haciendo sus pininos en la industria cinematográfica, después que en el año de 2018 debutó con su primer protagónico en la cinta A tres caídas del cineasta Eduardo Martínez, en la segunda quincena de junio, hará su actuación especial en la película Sin límite de tiempo del director de escena Pedro Damián M.,