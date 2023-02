Stefany comienza el año con nuevo sencillo

Después de su éxito “Me le pegue”, la intérprete de música urbana Stefany, inicia este 2023 con un nuevo sencillo titulado “Bellaquera” producido por el talentoso D Tenox (Guaynaa, Anuel, Danny Ocean) disponible ya en YouTube y todas las plataformas musicales.

Con “Bellaquera”, Stefany trae un sonido urbano más atrevido con sonidos hip hop de los noventa, acompañado de un video muy provocativo el cual se grabó en Miami.

“Con este tema me atrevo a exponer de manera más contundente la naturaleza femenina y me arriesgo a invitar a todas las mujeres a no sentirnos avergonzadas de nuestro cuerpo o lo que queramos expresar con él. Esta es una canción de corta duración y directa para que el mensaje quede claro”, afirmó la cantante cubana-suiza.

Stefania Parli, es una cantautora y artista urbana de origen cubano. Foto: Cortesía | @stefany.music

¿Quién es Stefany?

Stefania Parli, es una cantautora y artista urbana de origen cubano que nació́ en Suiza, se crio en México y actualmente vive en Miami. La consolidación de su carrera la obtuvo sobre los escenarios de numerosos festivales en Europa que contaron con la participación de artistas de gran prestigio internacional como Daddy Yankee, Anitta, Nicky Jam, Karol G, Ozuna, El Alfa, Orquesta Guayacán, entre otros.

En el 2019 Stefany, debutó dentro del mercado musical internacional con el sencillo "MUAA". En el 2021 lanzó el tema "Si Te Vas", "U.N.A." y "Fuego”. Recientemente, se mudó a Miami para lanzar su nuevo proyecto con el lanzamiento de sus sencillos: “Malevo” junto a Romina Psycho y “Envidiosa” junto a Rissbel.

En septiembre del año pasado hizo su debut en Estados Unidos con el temab y hoy lanza "Bellaquera", de nuevo de la mano del productor musical D Tenox, quien ha trabajado con sellos como Warner Music, Sony Music, Rimas Entertainment y Universal Music; además de haber colaborado con artistas de la talla de Guaynaa, Anuel y Danny Ocean.

Redes sociales

Instagram : @stefany.music

: @stefany.music Facebook : @facebook.com/iamstefany.com

: @facebook.com/iamstefany.com YouTube : Stefany

: Stefany WEB: stefanymusic.com