SOY | 40 años del disco que cambió el pop

Hace cuatro décadas, un Michael Jackson de apenas 24 años publicó uno de los discos que estarían llamados a ser un parteaguas en la historia de la música.

Aunque los números varían, se habla de que se han distribuido entre 60 y 100 millones de copias de este álbum en todo el mundo, lo que lo ha convertido en uno de los álbumes más vendidos de la historia.

Hasta 2018 este disco ocupó el número uno en Estados Unidos con 34 millones de copias, superado entonces por un recopilatorio de Eagles.

Thriller fue el sexto disco de estudio de Jackson, quien había comenzado a trabajar en este nuevo disco en el estudio de grabación de su casa familiar en California, unos días después del lanzamiento de Off the Wall, su álbum previo

“Echando la vista atrás, puedo ver toda la complejidad y ver cómo Off the Wall me preparó para el trabajo que hicimos en este álbum que se convirtió en Thriller, escribió Jackson en su libro Moonwalk.

Estando en el estudio con Quincy Jones, con el que había colaborado en Off the Wall, y con Rod Temperton, uno de ellos le preguntó si se sentiría decepcionado si Thriller no tenía el mismo éxito que el anterior.

“Recuerdo sentirme molesto, dolido porque hubiera siquiera salido esa pregunta. Les dije que Thriller tenía que funcionar mejor que Off the Wall. Admití que quería que este álbum fuese el más vendido de todos los tiempos”.

El primer sencillo del disco fue “The Girl is Mine”, un dúo junto a Paul McCartney, y se publicó antes de acabar el disco.

“Cuando estábamos terminando ‘Beat It’, teníamos tres estudios funcionando”, dijo Jones a la revista Rolling Stone.

“Teníamos a Eddie Van Halen en uno; Michael estaba en otro, cantando una parte a través de un tubo de cartón, y estábamos mezclando en otro. Estuvimos trabajando cinco noches y cinco días, sin dormir. Y en un momento dado, los altavoces se sobrecargaron y se incendiaron”.

Después, “Billie Jean” tomó las radios y en una actuación en directo en marzo de 1983, Jackson mostró al público su moonwalk, uno de los pasos de baile más icónicos.

El tercer sencillo, que también tuvo una gran acogida fue “Beat It”, que incluye un solo de Eddie Van Halen. Junto a todas estas canciones estaba “Thriller”, una canción de culto todavía venerada, que al principio se llamaba “Starlight”.

“Siempre había imaginado una sección hablada al final”, recordó Temperton, su escritor, “pero realmente no sabía qué hacer con ella”.

Temperton escribió unas líneas y Vincent Price, actor conocido por sus papeles en cine de terror, le puso voz. “Rod escribió esta brillante, al estilo de Edgar Allan Poe. Y Vincent realmente lo entendió… Lo hizo en dos tomas”, dijo Jones a la misma revista.

En cuanto decidieron que “Thriller” fuera el siguiente sencillo, Jackson supo quién quería que dirigiera el videoclip. “El año anterior había visto una película llamada An American Werewolf in London y sabía que el hombre que la había hecho, John Landis, sería perfecto para ‘Thriller”, dijo Jackson en su libro.

Landis aceptó y el resultado fue un corto de casi 14 minutos en el que Jackson, vestido con una chamarra de cuero rojo y negro, se convertía en un zombi y bailaba con otros bailarines una ahora famosísima y replicada coreografía. El videoclip tiene actualmente unos 855 millones de reproducciones en Youtube.

Cuando llegó la edición de los Grammy de 1984, estaba claro que el impacto de Jackson y de “Thriller” no iban a pasar desapercibidos.

El artista subió a recoger ocho premios, entre ellos el de mejor disco del año, mejor productor y mejor grabación, que compartió, según algunos relatos, a regañadientes con Jones. Durante el discurso de aceptación del primero, sin embargo, se refirió a él diciendo:

“Este es uno de mis mejores amigos en el mundo, quiero a Quincy Jones y él es una persona maravillosa y un productor maravilloso”.

