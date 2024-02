Selena Kush, la mazatleca que triunfa en internet con la creación de contenido para adultos

Mazatlán, Sin.- En el mundo de las plataformas de contenido para adultos, la modelo Selena Quintero García, conocida como “Selena Kush”, destaca por su contenido atrevido, exclusivamente para adultos, el cual le permite no solo tener miles de seguidores, sino también obtener ingresos para poder vivir. Es su trabajo y su esposo y familiares lo saben y lo aceptan.

Con 28 años y originaria de Culiacán, Sinaloa, Selena inició su camino en OnlyFans, hasta su salto a la plataforma Fanvue.

"Yo me dediqué a subir videos con mi esposo (Josh), y fue lo mejor de todo, éramos como una pareja cómica, pero luego mi hermana me dijo que tenía bien poquitos seguidores, fue ahí donde comencé con un contenido un poquito más elevado y subí en 15 días a 180 mil seguidores”, comenta.

Un video en donde ella sale en traje de baño se volvió viral y le trajo más fama en internet.

"Me acuerdo que me hice viral por andar en traje de baño, no había problema alguno con eso, pero me criticaron mucho", expresa.

Josh Zativa, esposo de la modelo, comenta que la idea de abrirse un OnlyFans se dio debido a que muchas veces ella mencionaba que lo abriría, hasta que durante una tarde él mismo se lo creó.

"Duró como un año diciendo que lo quería abrir, un día le dije: ‘ten, ya te cree la cuenta’, ahora hay que subir videos; ella no sabía que subir y le dije sube ahí los videos maniacos que tenemos, no hay pedo, ahí nació ese OnlyFans", comenta Josh.

"El cambio de plataforma se da debido a que en Fanvue me daban una mejor oportunidad económica, mi contenido y mi imagen tenía que ser exclusivo de la plataforma, me pidieron ser embajadora en Mazatlán y me ha ido bien, me fui por eso, por una mejor oferta", agrega Selena.

Propuestas indecorosas

La notoriedad llegó con el tiempo, pero eso también le trajo ofertas controvertidas, como crear contenido inapropiado con animales, que fueron rechazadas rotundamente.

"Un wey que vivía en Nogales, que se dedicaba a rescatar animales, me propuso grabar un video íntimo con un perro, yo con el animal teniendo relaciones, lo peor del caso es que sí era verdad, porque mi esposo y yo investigamos y contactamos a una chica que nos dijo que a ella le habían dado 50 mil pesos y que sí lo hizo. Lo más sorprendente es que me lo contaba con mucha normalidad, a mí me ofreció lo mismo, pero no quise, así que después la subió a 80 mil, pero igualmente la rechacé", señala.

Además, un jeque árabe ofreció una suma significativa por actos indecentes con un caballo, propuesta que tampoco aceptó.

"Otro también me contacto, un jeque de Arabia, gente muy importante, pero este quería solo una videollamada, yo si aceptaría, lo malo, es que quería que en esa llamada tuviera sexo con un caballo, rechacé también esa oferta, me ofreció 180 mil pesos", afirma

No todo es como lo cuentan

A pesar de las propuestas incómodas, Selena destaca el apoyo de su familia, quienes aceptaron su elección al enterarse directamente de ella.

"Me han apoyado todos, hasta mis fotos les mando al grupo y les digo que para que no se enteren por otro lado, mejor se las mando yo", comparte.

También elogió la colaboración con su pareja, con quien comparte la creación de contenido y equilibra su vida familiar, incluyendo a su hijo.

"Hay que saber sobrellevar esta situación, educar bien al niño y el apoyo de mi esposo también es clave, pues es mi agente y me representa, hemos podido dar una buena educación al morrito".

Entre las anécdotas, Selena recuerda la oferta de 6 mil pesos por su ropa íntima, enviada con humor por paquetería en una bolsa ziploc tras una subasta insólita.

"Subí una foto de unos calzones que use después de tener relaciones, la subí de pura cura a una página de fetiches y nombre, en corto comenzaron a ofertar, hasta que llegaron al tope de 6 mil pesos, no lo podía creer, nos pusimos en contacto, cayó la transferencia y la enviamos", dijo riéndose.

Contenido para adultos

El contenido para adultos cada vez es más consumido por los mexicanos, donde plataformas como OnlyFas, Fanvue o sitios como PornHub suben sus niveles de popularidad.

El portal de contenido para adultos PornHub dio a conocer las estadísticas del 2023 sobre el consumo de contenido para adultos y resaltó el hecho de que solo por debajo de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Japón se encuentra México en la quinta posición.

Las estadísticas que proporciona se basan en los datos recabados durante el año como: cantidad de búsquedas, tema de las búsquedas, género, tiempo que se permanece en la plataforma y lugar desde donde se visita.

De acuerdo con los datos arrojados, las mujeres en México representan el 48 por ciento de las visitas a este sitio web.