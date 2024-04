Roxana Castellanos desafía a la censura

Para Roxanna Castellanos, actualmente la comedia enfrenta más filtros de censura que cuando inició su carrera. “Si yo hubiera empezado a hacer comedia en estos tiempos, no me hubiera dedicado a esto. La gente se siente agredida de todo. Siento que ahora es más sensible, quizá”, comentó en entrevista con El Sol de México.

La actriz, quien estrena el monólogo “Cómo evitar enamorarse de un pendejo”, recordó que la manera trabajar en el programa de televisión “Otro Rollo”, en el que compartió pantalla con Adal Ramones, Mauricio Castillo, y Gaby Platas, entre otros talentos, era más libre.

“Cuando hice “Otro Rollo”, no había límites de lo 'políticamente correcto', los sketches eran de burlarnos hasta de nosotros mismos. Al que le había salido un grano, era el sketche del grano. El que había engordado en las vacaciones, era el del gordito. Así era cuando inicié, porque finalmente la comedia es algo trágico, o algo que en algún momento lo fue y con el paso del tiempo se vuelve divertido”, dijo la creadora del personaje “Deyanira Rubí”.

En la puesta en escena, creada originalmente por el escritor y periodista uruguayo Marcelo Puglia y que está dirigida por Juan Ríos Cantú, Roxanna Castellanos interpreta a una mujer que habla sobre los hombres con los que se ha encontrado a lo largo de su vida.

“Es una licenciada que tiene una conferencia y expone cómo ha sido su andar por la vida con los hombres, es muy divertida”, mencionó.

“El título podría parecer fuerte, pero es una experiencia totalmente sin agresividad, que aborda cómo a veces nos hacemos los tontos, cómo generalmente nos volvemos pendejos en las relaciones, tanto hombres como mujeres, parece que con nuestras parejas es con quienes sacamos nuestras debilidades de carácter”, dijo Roxanna Castellanos.

Enfrentarse al público, es su pasión

El montaje se presenta en el Telón de Asfalto, y para la actriz, que tiene experiencia en diversos medios de comunicación, es la primera vez que interpreta un monólogo.

“Estar en un escenario de teatro es lo que a mí más me apasiona, a veces pasa que dices ‘aquí va a haber una risa’ y tienes hasta tu espacio, pero resulta que ahí no hubo una risa, y es algo que nadie se esperaba, hay que resolverlo, eso es parte también del tiempo y las tablas que da hacer comedia”, aseguró.

“Parte de la magia del teatro es eso, la retroalimentación y el contacto con el público, porque en la televisión haces un sketch y no sabes si hubo reacción o no. En el teatro sí, esa magia de la risa inmediata a mí me cautiva”, mencionó.

El monólogo “Cómo evitar enamorarse de un pendejo” se estrenó el 19 de abril, y se presentará los viernes y sábados a las 20:30 y los domingos a las 17:00 horas en el Telón de Asfalto.