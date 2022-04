Rogelio Martínez escribe su propia “Historia”

Culiacán, Sin.- Rogelio Martínez se reencuentra con el público mexicano en el lanzamiento de su nueva producción musical denominada “La Historia”, luego de un amplio trabajo de promoción de varios de sus sencillos.

Este nuevo trabajo discográfico cuenta con 12 temas en el que se puede escuchar a un Rogelio entregado al amor combinando fusiones, “estoy bien emocionando, siempre me he caracterizado como el romántico de la banda, pero en esta ocasión no solo grabe con banda, sino que también grabe con mariachi e hice una fusión con las dos cosas”, compartió en entrevista para El Sol de Sinaloa el intérprete sinaloense.

También te puede interesar: Ya puedes ver el nuevo tráiler de Jurassic World Dominion

En este álbum, el artista sinaloense, busca dejar su corazón y todas las vivencias que ha tenido fuera de los escenarios, de ahí que su familia y equipo de trabajo fueran vitales en la creación de varios temas, “de estos 12 temas, 10 so inéditos compuestos unos por mí, otros por mi esposa Lisa Marí, por mi manager Peter y también Jay tejada, y solo viene con dos covers”, detalló.

Entre los temas que se desprenden de “La Historia” se encuentran “Nadie”, “Qué puedes perder” y “Es Morir o Matar”, solo mencionar algunos, y a estos se suma el cover de “Te Amaré”, tema del salsero Marc Anthony, pero con el toque especial del mariachi y la tremenda voz de Rogelio.

Al preguntarle el porque este nuevo material se titula La Historia, esto fue lo que respondió,” porque es la historia de una trayectoria de muchos años, cada una de las canciones es una historia, nosotros somos los primero en el regional mexicano en lanzar una trilogía musicaliza, de tres sencillos donde disfruta la gente de una historia desde principio a final como si fuera una novela una serie, el primer tema se tituló “Nadie”, el segundo, “Que puedes perder”, y cierra la historia, “Morir o matar”, por eso decidimos titular al disco Rogelio Martínez, La Historia”.

Rogelio Martínez, llega con su nuevo álbum. Foto: Cortesía | Parte 1

“Con este lanzamiento quiero que mi gente siga disfrutando de mi mariachi y que escuche el disco de principio a fin porque se van a encontrar con joyas increíbles, como “Por siempre serás mía’”, un tema donde sigo afirmando que el amor es el motor de la vida y la felicidad”, compartió Rogelio.

Durante la charla el cantante explicó que el regional mexicano siempre a estados en su vida, asegurando que con ese género nació y creció ya que desde niño su padre le inculcó la música de Pedro Infante, Javier Solís, Antonio Aguilar, además dijo que cuenta con familiares fundadores de bandas reconocidas, y confesó, “aunque mi gusto por la música no solo es la banda, también me gustan otros géneros musicales, pero siempre el que voy a interpretar y el que siempre defenderé a capa y espada siempre será el regional mexicano” concluyó.

El disco, que ya está en las principales plataformas musicales, es un trabajo conjunto entre su disquera Aquos Music, una división de Aquos Entertainment Inc., y Cinq Music en apoyo a la distribución.