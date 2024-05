“Que lo recorten más”, dicen padres de familia sobre recorte del ciclo escolar por calor

Culiacán, Sin. -Ante las altas temperaturas, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) recortó el ciclo escolar, por lo que el último día de clases será el día 27 de junio, lo que fue considerado como positivo por padres de familia.

A través de un sondeo realizado por El Sol de Sinaloa, padres de familia opinaron que las clases deberían terminar antes, o bien, en mayo, pues las altas temperaturas son exageradas y las escuelas no cuentan con el equipamiento necesario para garantizar la seguridad de los estudiantes.

También puedes leer: Se recorta ciclo escolar por el calor; 27 de junio es el último día de clases

Además, al tener en cuenta que en estas fechas los niños van solo a socializar, pues los maestros, en su mayoría, la solo se dedican a calificar.

“Está muy bien, hace demasiado calor y hay escuelas en las que no están acondicionadas adecuadamente. Muchos niños de escuela pública no cuentan con transporte con aire acondicionado o tan siquiera con transporte, es muy preocupante, además de que muchos niños no saben lo riesgoso que es el jugar a la hora de recreo con este calor. No hay centros de hidratación gratuitos para los niños en las escuelas”, expuso la madre de familia, Alejandra López, de la escuela primaria Ramón F Iturbide.

“Está bien porque de todos modos ya no hacen nada… ya calificaron a los plebes, van nomas a asolearse. Y los que son muy sociables se van a vaguear”, expuso la madre de familia, Judith Corral, del Cobaes 24.

“Está muy fuerte el calor, hay quienes van caminando y no está tan cerca la escuela, además de que algunas escuelas no están en condiciones. No tienen aulas refrigeradas y algunas que sí tienen aire acondicionado, no enfrían, no sirven o no se dan abasto con tanto chamaco dentro del aula”, expresó Carmen Corral, madre de familia de la Escuela Secundaria Técnica 79.

Asimismo, Laura Díaz y Karen Corral coincidieron en que el ciclo escolar debería terminar antes, pues a estas alturas ya no se le saca provecho a los niños en el ámbito académico.