¿Por qué quieren cancelar a Danna Paola? Un cambio de nombre desató críticas

Culiacán, Sin. - La cantante Danna Paola provocó una ola de odio hacia una mujer trans de nombre Danna debido a un cambio de nombre en su carrera artística y en redes sociales hay quienes piden cancelarla.

Horas antes del lanzamiento del que será su nuevo álbum “Chilstar”, la artista cambió su nombre en todas sus redes sociales, hasta ese momento iba todo bien; sin embargo, cuando quiso modificarlo en X esta no pudo, pues alguien más ya lo tenía ocupado.

Esto causó la molestia de la cantante, quien invitó a sus fans, mediante su canal de difusión de WhatsApp, a hacer un complot contra la mujer tras la cuenta.

Rápidamente, los seguidores de Danna Paola comenzaron a mandar mensajes amenazadores en contra del usuario @danna.

Tras el acoso de los fans, la mujer puso en privado su cuenta, ya que no podía con los mensajes de odio hacia su persona, la mujer salió a confrontar la situación.

“Para que conste, dejé claro desde el principio que no quería que mi nombre se revelara, (ya que eso va en contra la política de usuario). El equipo de Danna Paola me contactó y me ofrecieron 400 dólares por el nombre del usuario. Amablemente, lo rechacé y seguí con mis cosas”, se lee en el comunicado emitido por @danna.

Ante la insistencia por parte del equipo de Danna Paola, estos le contactaron de nuevo, pero esta vez ella les dijo que quería 400 mil dólares por el usuario.

“Les pedí 400 mil dólares, un precio que sabía que nunca aceptarían para que dejaran de insistir. Lo que no necesito es todo el hate que estoy recibiendo, ya que ella les dijo: que me convencieran para que me lo regalara. No pedí esto y no lo merezco. El nombre es mío y lo ha sido desde los inicios de Twitter (2006). Paren de perder el tiempo”, finalizó.

En este sentido, la mujer ha sido discriminada por mensajes transfobicos, además que la afectada padece la enfermedad de Lupus, tema por el que también ha sido agredida con mensajes despectivos.

Horas más tarde Danna Paola cambió su usuario de X a @dannajustdanna mediante un mensaje pidió disculpas a @danna por el mal momento que pasó, además compartió un mensaje en su canal de difusión pidiendo a sus seguidores que pararan con los mensajes de odio en contra de la chica, argumentando que todo esto lo contó como una historia divertida, y no creyó que eso llegaría tan lejos.

Dannajustdanna entró al chat 💋💋💋💋💋💋 — Danna (@dannajustdanna) March 20, 2024

“Bbs. Ya no se enganchen con Twitter, seguir alimentando todo esto genera más bardo, toxicidad innecesaria, bullying entre todos y negatividad.. y bueno x porpuesto que volteen todo apuntándome como la Villana de la historia no me sorprende ya”. Compartió la cantante.