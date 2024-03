¿Quién es Carin León? Cantante que abrirá concierto de The Rolling Stones en Arizona

Culiacán, Sin. Carin León, cantautor de música regional mexicana, se ha vuelto popular en los últimos años con éxitos como "Primera Cita", "Alch Si", "No es por acá", "Me la Aventé", "Tú", entre otros, y ha dado más de qué hablar luego de que se anunciara que será el telonero de la banda británica The Rolling Stones.

¿Quién es Carin León?

Óscar Armando Díaz de León Huez, mejor conocido como Carín León, nació en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el 26 de julio de 1989, es un cantante y compositor mexicano de música regional mexicana.

También puedes leer. Kevin Ortiz estrena su nuevo sencillo y videoclip

Desde muy chico comenzó a tocar la guitarra, y fue en la mitad de la década del 2000 cuando formó parte de una banda local llamada Los Reales.

Grupo Arranke fue su segunda banda, donde además de cantar tocaba varios instrumentos. Con esta banda lanzó el éxito “A través del vaso” en 2017. Sin embargo, Carín decidió seguir sus pasos en la música, pero esta vez como solista.

León siguió escribiendo y componiendo para distintos artistas como Christian Nodal, El Fantasma, Voz de Mando, entre otros.

En el año 2019 lanzó su álbum debut titulado “El Malo”, del cual se desprenden éxitos como “Quisiera saber”, “El Malo” y “Tu Amor Barato”.

Carin León rápidamente se posicionó en el gusto del público, por lo que ha hecho varias colaboraciones con otros artistas como el reguetonero colombiano Maluma en el tema “Según Quién”, Kanny García en “Te lo Agradezco”, y el grupo Matisse en la canción “Como Lo Hice Yo”, entre otras más.

Premios

Hasta el momento ha lanzado 3 álbumes de estudio, más de 10 en vivo, múltiples sencillos. Ha sido nominado en dos ocasiones en los premios Grammy Latino, como Mejor Álbum de Música Norteña con su trabajo discográfico "Colmillo de Leche" 2023, y Mejor Canción Regional Mexicana "Como lo hice Yo" con Matisse, donde se coronó como ganador en ambas categorías.

En premio Lo Nuestro ha triunfado también en dos categorías como Canción Banda del Año con "El Tóxico" y Artista Revelación del año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴄᴀʀɪɴ ʟᴇóɴ (@carinleonoficial)

The Rollings Stone

A través de sus redes sociales, el cantautor sonorense compartió una imagen donde se ve la foto promocional de la gira Hackney Diamonds de los británicos y como invitado especial aparece el nombre de este.

El concierto está programado para este próximo 7 de mayo en el estadio State Farm Stadium de la ciudad de Glendadle, Arizona.

“Esta es una de esas cosas con las que uno sueña de morrito… Gracias @therollingstones. Nos vemos este 7 de mayo en Glendale AZ”, se lee en la publicación.