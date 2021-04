Pa’l Norte virtual reunió a medio millón de espectadores

Más de 500 mil personas siguieron el festival Pa’l Norte Virtual en su primera edición. El encuentro musical, reunió a público de toda Latinoamerica como informaron sus organizadores, durante las siete horas de música en donde se presentaron 18 artistas en tres escenarios distintos.

Cantantes como Caloncho, Enjambre y Drake Bell grabaron sus presentaciones frente a una pantalla gigante color verde. Pero el resultado que se pudo ver en la página oficial del festival fue totalmente diferente, pues el diseño permitió crear un escenario gigante con luces, fuegos artificiales y un público virtual que parecía estar frente a los cantantes en ese momento. Los gritos de fondo ayudaron a ambientar la transmisión.

Gossip Belinda sorprende en el Pa’l Norte Virtual

Al momento de ingresar a la plataforma, el público tenía la opción de elegir entre uno de los tres escenarios disponibles. Una vez que ingresaron sólo bastaba dar play para iniciar la reproducción del show, que por momentos se veía interrumpido por los anuncios comerciales que aparecían debajo de la pantalla y que robaban atención.

El Pa’l Norte virtual tuvo entre sus invitados una variedad de artistas que fueron desde el rock en español de Molotov, al house progresivo de Martín Garrix y el urbano de Guaynaa, que fueron de los artistas que se presentaron durante más de una hora en este show.

La sorpresa de la noche fue la aparición de Belinda, quien fue la invitada especial de la noche. La cantante apareció para interpretar únicamente tres canciones: Muriendo lento, Bella Traición y Amor a primera vista, además de provocar la emoción de sus seguidores con una poderosa voz y un look con una cabellera rosada y un outfit rockero que hizo juego con el craneo brillante que había en el pedestal de su micrófono.

El talento internacional llegó gracias a The Hives, quienes con su estilo rockero emocionaron a través de la pantalla, pues no se limitaron únicamente a cantar, sino a soltar toda la energía sobre el escenario que recorrieron de arriba abajo sin parar la música.

“Es muy malo que no pudimos ir a visitar y tocar para ustedes, pero lo estamos haciendo de esta manera y eso tendrá que ser suficiente. No podemos esperar para regresar a Pa’l Norte, estuvimos ahí hace dos años y queremos regresar”, dijo . Per Almqvist, vocalista del grupo quien habló en varias ocasiones en español.

El toque más mexicano vino gracias a Intocable, que por hora y media presentó temas de su carrera entre los que incluyó Nunca supe amarte, “una canción que se grabó en 2006 y nunca salió a la luz, la desempolvamos, le hicimos un trabajito y la lanzamos”, dijo Ricky Muñoz, vocalista y líder del grupo.

Junto a los shows musicales, los asistentes virtuales pudieron seguir otras actividades tras bambalinas, como fue la participación de Franco Escamilla que realizó varias actividades como un Freestyle frente a Aczino, un encuentro con La Mole y un monólogo.

El Pa’l Norte Virtual es el primer festival en su tipo que se realiza en México y Latinoamérica. Anteriormente, Tomorrowland realizó uno similar en Europa que pudo verse en todo el mundo incluido nuestro país.