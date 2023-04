Netflix adaptará Tuya y El tiempo de las moscas, de Claudia Piñero

Tuya y El tiempo de las moscas, las dos novelas de Claudia Piñeiro sobre una mujer que pasó de ser un ama de casa que le pega un tiro en la sien a la amante de su esposo, a una ex presidiaria que tras cumplir su condena monta una empresa de fumigación con quien fue su compañera de celda, serán adaptadas por Netflix.

“Ya habían comprado Tuya (la primera novela protagonizada por Inés Pereyra, publicada en 2010), y cuando salió El tiempo de las moscas (de este 2023), esperaron porque les pareció mejor hacer una serie, como la primera y la segunda parte de Inés, ya lo anunció en Buenos Aires Netflix, pero todavía no tiene más datos que eso, está en proceso de desarrollo”, dice la también guionista de la serie El reino, uno de los éxitos de la plataforma, protagonizada por Diego Peretti.

En entrevista la escritora que estará este sábado a las 10:00 horas en una charla con promotores de la lectura en la Fiesta del Libro y la Rosa de la UNAM, habla acerca de su nueva entrega, más de 20 años después de la original, en la que Inés Experey (ya no lleva el apellido de su ex esposo), se enfrenta a un mundo desconocido, tras cumplir su condena en prisión.

La protagonista de El tiempo de las moscas refleja el cambio de una sociedad en los últimos 20 años, advierte la escritora. “Inés era una mujer absolutamente conservadora, machista, patriarcal y qué pasa si la saco a este mundo, en el que todos estos temas en los que ella se sentía tan segura, cambiaron radicalmente, entonces, ella va a tener un choque brutal con la realidad, y eso me atrajo”.

Respecto a las reivindicaciones de género de años recientes, Piñeiro apunta que hay un prejuicio con la palabra feminismo. “Ser feminista es defender los derechos de las mujeres que fueron dejados de lado durante tanto tiempo y que todavía lo son en muchas partes, incluso en nuestro países, y ni qué hablar de los países donde las mujeres no pueden educarse, tienen que estar cubiertas aunque no quieran, porque a lo mejor hay mujeres que sí lo quieren, cómo uno puede pensar que normal que en el mundo haya mujeres que no tienen derecho a la educación, a su propia vida, si no es dependiendo de un hombre; si eso es el feminismo, hombre y mujeres deberíamos ser feministas, pero desde el prejuicio se llega a decir ‘feminista’ como despectivamente”.

Este cambio social que refleja la segunda novela, también fue percibido por la propia escritora en su ejercicio literario. “Me impresionó encontrar otra escritora allá, por ejemplo en el uso del lenguaje, hoy me cuido de usar palabras que me parece que no nombran, o no deberían nombrar, en Tuya, Inés dice por ejemplo ‘cuando uno piensa’, y hoy yo digo, ‘cómo, Inés tendría que decir cuando una piensa’ desde la corrección gramatical, quizá podría decirlo en referencia al género humano, sin embargo están esos cambios en el desarrollo de la novela, pero también en la escritura”.

Acompañada de La Manca, su ex compañera de celda, Inés protagoniza en El tiempo de las moscas una trama policiaca que mantiene al lector en vilo. Son una especie de Telma y Louis (las protagonistas de la película dirigida por Ridley Scott en 1991, con las actuaciones de Geena Davis y Susan Sarandon), señala la autora. “Son sobrevivientes, heroicas de alguna manera, se tienen sólo a ellas mismas, se diferencian más que por ellas mismas, por el contexto, porque Telma y Louis, la película termina como termina y es extraordinaria, y no tenían dónde apoyarse. Hoy, La Manca, Inés, o cualquiera de nosotras, tenemos lugares de contención, sabemos a dónde podemos recurrir, no estamos tan solas, hay grupos de mujeres para distintas cuestiones, quizás hoy, Telma y Louis tendrían posibilidades de otro final”.

Actualmente, Claudia Piñeiro trabaja en la selección de artículos publicados en periódicos, ponencias, “y discursos que di en situaciones políticas como cuando luchamos por la Ley del aborto en Argentina”, para editarlos en un libro. Otro de sus proyectos en el streaming, es la versión mexicana de Las viudas de los jueves, la serie basada en su novela de 2005, que protagoniza Omar Chaparro. “Netflix la va a estrenar en algún momento, yo ya vi el primer capítulo y me encantó.