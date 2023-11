Música con su esencia: Carolina Ross lanza su nuevo sencillo "Mentirme"

La cantautora, músico y youtuber originaria de Culiacán, Sinaloa, Carolina Ross, está de estreno con el tema “Mentirme”.

“Es una canción llena de nostalgia y con un gran sentimiento que puede sentirse a flor de piel, la cual narra el tormentoso proceso de una separación no deseada”, comentó la joven cantante en entrevista exclusiva para El Sol de Sinaloa, en donde además dijo este tema viene acompañado de su video oficial.

El video fue grabado de una manera muy orgánica, ya que la filmación se llevó a cabo con amigos y seres queridos de la cantante durante una noche de copas y fiesta. La letra de la canción habla sobre esa parte compleja de aceptar que alguien ya no va a estar en tu vida, llevando a esa persona, que no logra entender o asimilar la separación, a la negación de este suceso. La desesperación y emotividad de ese momento llevan a Carolina a “malacopear” y querer contactar a esa persona que ya se ha ido, todo esto como parte de la trama del video.

Carolina habló también de un nuevo tema el cual hace en colaboración con Los Plebes del Rancho, titulado “Jugar a los besos”, “este tema es una composición de Joss Favela y la verdad se me hizo muy interesante porque fusionamos mundos, pues ellos traen las guitarras y la tuba, y siento se convino con mi mundo, es una canción juguetona habla de cuando, andas coqueteando con alguien, y a veces una de las partes se enamora y la otra pues no”, explicó.

Al preguntarle cual es la clave para mantenerse siempre a la vanguardia y estar siempre activa respondió, “yo amo trabajar me apasiona mucho la música, me gusta estar como innovando, para mi es un gusto siempre estar con las tendencias y me gusta mucho subirme a las olas a mi manera siempre siéndome fiel a mí, a mi persona, a la música y a mi arte, siempre trato de estar en ese puro medio de lo que yo represento”.

Durante la charla la sinaloense también nos platicó sobre qué significa para ella llegar tan lejos en este camino de la música, “yo tengo desde los 6 años en la música, fue hasta el 2013 que pude participar en la voz México y me fue muy bien, pero en estos diez años que han pasado desde esta aparición en televisión por primera vez ha sido puro trabajo, ser paciente estar enfocada ahora sí que buscar los brazos correctos, hemos estado trabajando mucho”.

Carolina Ross se encuentra ahora incursionando en su faceta como empresaria. Foto: Cortesía | Carolina Ross

“He intentado por muchos caminos y siento que cada vez estamos puliendo más y más ese sonido de esta servidora y la verdad me siento feliz en ocasiones siento que si las cosas se dieran fácilmente no las valoramos y me ha gustado que este camino no lo haya tenido fácil”, añadió.

Además de su carrera artística Carolina Ross se encuentra ahora incursionando en su faceta como empresaria, ya que próximamente estrenará su propia línea de maquillaje “La Muchacha Alegre”.

“Yo ya tenía esta inquietud desde hace mucho tiempo, pero pues uno tiene que encontrar a las personas correctas no nada más es hacer por hacer me gustan las cosas de calidad, y lo pueden ver en mi música y ahora con estos productos que vamos a lanzar, los cuales además están hechos además con vitaminas, aceites y demás porque quiero que estos productos además de ponernos guapas cuiden nuestro rostro, y la verdad le estoy poniendo todo el corazón como siempre”, aseguró la también empresaria.

Por último Ross adelantó que para este 2024 ya se encuentra trabajando en un EP el cual dice a la mejor se convierte en álbum porque está haciendo mucha música, “estoy preparando los temas que estaré lanzando cada mes, estoy grabando colaboraciones, acomodando fechas para que sigamos lanzado música con otros colegas del regional mexicano, tengo dueto con muchos y eso me tiene muy emocionada”, concluyó

Carolina Ross ha compartido escenario con reconocidos artistas, tales como: Christian Nodal, Andrea Bocelli y Grupo Firme. Fue jueza por 3 temporadas consecutivas en “Tengo Talento, Mucho Talento”.

Nominada a los Premios lo nuestro 2023 en la categoría “Artista femenina del año Regional Mexicano”.