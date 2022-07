Los emprendedores vienen con más fuerza en séptima temporada de Shark Tank México

Marisa Lazo, Alejandra Ríos, Marcus Dantus y Braulio Arsuaga regresan para apoyar a más emprendedores en la séptima temporada de Shark Tank México, a la que se suman Amaury Vergara, Alejandro Litchi y Ernesto Coppel como los nuevos integrantes del panel.

Marisa, quien se unió al programa la temporada anterior, expresó su admiración por la mentalidad de las nuevas generaciones, pues considera que cuentan con una gran vena para emprender.

“Vienen más preparados que yo a su edad, hay tanto conocimiento en las redes y en internet, y cosas para estudiar desde casa. Me sorprendí de la seguridad de muchos de ellos, a su edad yo no me sentía así. Ahora hay libros con consejos para emprender, qué cuidar, eso ha creado una comunidad que les da más posibilidades de tener éxito”, comentó.

De acuerdo con los “tiburones”, el innovar no es tan difícil como parece. Su consejo para futuros empresarios, es poner atención en su entorno, para identificar aquello que podría mejorar.

“Hay oportunidades en modelos de negocio o en las maneras de solucionar problemas, y de eso todavía hay miles de cosas que se pueden hacer”, comentó Alejandra. “Sobre todo con las nuevas tecnologías, y cómo cambia el mundo, surgen nuevas oportunidades de solucionar los problemas de una mejor forma”.

Apuestan por la salud y el arte

Todos coincidieron en que el ramo de los alimentos fue el que mostró un incremento de proyectos después de la pandemia. Sin embargo, Marisa y Amaury lamentaron no haber visto más propuestas relacionadas con la salud mental y las artes, dos campos en los cuales están interesados en invertir.

Amaury Vergara es el nuevo tiburón de “Shark tank México” / Cortesía | Sony Channel

Braulio destacó que dichos ramos son incluso una oportunidad para sorprender a los “tiburones”, y presentar ideas novedosas.

“El tema de la salud mental, que ha sido muy difícil para todos, destapó ciertas necesidades y hay gente que está tomando ciertas oportunidades para crear productos y servicios enfocados a ello”, dijo.

Continúa el legado de Jorge Vergara

Amaury se mostró muy conmovido por formar parte de este proyecto, pues le permitió continuar los pasos de su fallecido padre, Jorge Vergara, quien formó parte del programa en temporadas anteriores.

“Sentí un llamado muy fuerte, no sólo en compartir lo que puedo aportar como empresario joven mexicano, y comprometido con el cambio y la transformación de nuestro país, sino un llamado de continuar el legado de mi papá que estuvo aquí, y tuve el honor de volver a sentarme en su silla”, comentó.

El también presidente de Omnilife agregó que su labor en este programa cobra mayor relevancia, pues representa a “una empresa que lleva 31 años apoyando a la gente en busca de la posibilidad de ser sus propios jefes y emprender su propio negocio”.

La nueva temporada de Shark Tank México se estrena esta noche, a las 21:30 horas, por el canal de paga Sony Channel.