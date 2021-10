Le canta al atrevimiento

Probando nuevos ritmos latinos, sin descuidar la esencia que siempre lo ha distinguido, Fercho Reyes continúa dándole fuerza al género “Pop”, pues hoy presenta nuevo sencillo titulado “Quítate la pena”.

Este nuevo tema lleva en sus notas una mezcla de diferentes ritmos y arreglos hechos por la productora Kaira Rodríguez en coproducción con el arreglista y productor Luis Carpio, y el cual el cantante lo define como, “es un himno al atrevimiento, que te invita a romper el hielo ante una situación donde ya no puedes estar en silencio”.

“En esta ocasión escribí literalmente un mensaje, de una persona a otra, esta vez no es como te sientes, digamos que estoy enfocado en diferentes situaciones, si alguien la está pasando mal en la relación, o alguien ya no quiere una relación, o si a alguien de plano le gusta alguien y no se anima a decírselo, es eso prácticamente”, explicó Fercho en entrevista telefónica para El Sol de Sinaloa.

EL VIDEO

“Quítate la Pena” viene acompañado de un videoclip oficial, el cual también se estrena hoy en plataformas, y el que relata una historia de amor y desamor con toques de sensualidad y provocación y cual cuenta con la participación de la influencer Valeria Figueroa y Carlos Macías, bajo la dirección de Armando Anaya y Jairo Granados.

“En el video tratamos de relatar precisamente lo mismo, habla de una niña que tiene un novio y desafortunadamente se ve que no está cómoda con su relación y al final termina siendo seducida por otra niña que prácticamente el desenlace es cuando le propone, “quitarse la pena” y digamos que accede acepta dejar su relación en la que no está cómoda para intentar algo diferente”, comentó Fercho.

Fercho Reyes platicó que continúa trabajando en nuevas producciones, prometiendo cerrar el año lleno de mucha música y sorpresas que irá dando a conocer estos próximos meses, y adelantó, “antes de cerrar el año tenemos pensado lanzar un sencillo más y a la mejor un video de un cover, que estamos todavía en planeación y preparándome pues cerrar el año también implica seguirnos preparando”.

“Es un himno al atrevimiento, que te invita a romper el hielo”, Fercho Reyes

