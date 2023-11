La mexicana Gigi Saúl da un giro a la saga VHS con un nueva técnica

Desde que estaba estudiando cine, la directora Gigi Saúl Guerrero había soñado con formar parte de una gran franquicia de terror. Esa meta se volvió realidad recientemente, cuando fue invitada a dirigir un segmento de la cinta “VHS 85”, perteneciente al universo iniciado en 2012 que presenta una serie de metrajes con la técnica narrativa found footage.

El proyecto llegó a sus manos a través del guionista Robert Cargill (“Siniestro”), quien la instruyó para acercarse a la producción y ofrecerse para dirigir uno de los segmentos.

“Me acerqué al productor Josh Goldblum, y le dije “sé que tienes espacio para un director más, necesitas un segmento mexicano, una mujer, una perspectiva latina”. Me escuchó y me dio la oportunidad de regresar al día siguiente con una idea”, narró.

Debido a que la temática eran sucesos de 1985, lo primero que se le vino a la mente a la realizadora fue el terremoto que ocurrió en aquel año en México. “Fue muy fácil pensar en un evento histórico, nadie había hecho eso antes en las seis películas anteriores”, agregó.

Su corto se titula “God of death”, y sigue a un equipo de noticias que queda atrapado en un edificio después del sismo. En su intento por escapar, descubrirán que el lugar alberga una fuerza oscura que pone sus vidas en peligro.

Sobre la historia, Gigi explicó que deseaba retratar un pasaje histórico para que más personas supieran de ello, especialmente las nuevas generaciones y las audiencias en Estados Unidos, quienes quizá no sabían de la tragedia vivida en aquel entonces.

“Al pensar un segmento basado en eso nos ponemos un poco tensos, es un evento muy fuerte y es loco que esto siga pasando. Lo importante siempre es, como director, estar seguro de ti mismo ante cualquier tema que quieras tomar”.

“Me quería inspirar en el evento, no basarme en nadie real para no ser irrespetuosa, pero más que nada mostrar mi perspectiva personal, mi interpretación de por qué tenemos sismos a mediados de septiembre, que me parece algo muy loco e interesante, algo que nadie puede explicar”.

Para el rodaje utilizó una cámara con formato VHS, algo que ningún cineasta perteneciente a esta franquicia había hecho antes. Esto le permitió aprovechar la calidad de la imagen para lograr el objetivo de que los espectadores se adentraran en la historia.

“Me di cuenta luego luego que no se puede tener la sensación de estar viendo una película o algo cool en el cine, sino que de verdad el video es real. Ha sido un reto gigante, pero me hizo pensar en distintas maneras de grabar y dirigir para que se sintiera diferente”.

Con respecto a la construcción del set, compartió que fue uno de sus mayores desafíos, pero a la vez le permitió a ella y al equipo de producción generar ideas ingeniosas para darle realismo, como el hecho de poner bolsitas de harina en cada esquina, y jalarlas de vez en cuando para que se liberara el polvo, y siempre pareciera que se estaba cayendo el edificio.

“VHS 85” cuenta también con la participación de los directores David Bruckner, Scott Derrickson, Natasha Kermani y Mike P. Nelson. Se estrena en salas de cine este 23 de noviembre, es apta para adultos.