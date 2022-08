Kids' Choice Awards México 2022: estos son los artistas nominados

Actores, cantantes e influencers se dieron cita en el Auditorio Nacional, para celebrar la entrega de los Kids' Choice Awards 2022. Por la alfombra roja desfilaron figuras como Paco de Miguel, Chinguamiga, Eddy Villard, Erick a Buenfil, y los conductores del evento: Danna Paola, Alex Hoyer y Luis de la Rosa.

El invitado de honor fue el actor estadounidense Jerry Trainor, quien da vida a "Spencer Shay" en iCarly. En entrevista con este diario, el también comediante celebró el buen recibimiento que ha tenido el reebot de la serie.

"Me encanta hacerlo, le está yendo muy bien. Es un poco más maduro, me gusta porque vi crecer a los niños, y eso es muy emotivo", comentó, y agregó que aunque le encanta su personaje, no está seguro que un spin-off pueda funcionar.

Por su parte, la banda Big Time Rush presentó un pequeño adelanto de su nuevo sencillo, titulado Dale pa'ya, el cual van a presentar en la ceremonia.

"Nos gustó mucho cantar en español definitivamente lo volveríamos a hacer", exclamó Carlos Peña en entrevista.

La ceremonia de los Kids' Choice Awards México 2022 se transmitirá el 30 de agosto a las 20:00 horas por el canal Nickelodeon.

¿Quiénes son los nominados?

Actor favorito

Emilio Osorio

Sebastián Silva

Kevsho

Ralf

Actriz favorita

Macarena García

Isi Vives

Estefi Merelles

Evaluna

Show favorito

Bob Esponja

Club 57

Polinesios Revolution

Escandalosos

Nick show favorito

Bob Esponja

Club 57

The Loud House

Danger Force

Artista latino

Camilo

Sebastián Yatra

Karol Sevilla

Danna Paola

De creador a artista

Mont Pantoja

Kenia Os

Humbe

María Becerra

Canción viral

Sebastián Yatra (Tacones Rojos)

Danny Ocean (Fuera del Mercado)

Morat (Llamada Perdida)

Paulo Londra (Plan A)

Hit del año internacional

Harry Styles (As It Was)

Coldplay & BTS (My Universe)

Olivia Rodrigo (Traitor)

5 Seconds of Summer (Complete Mess)

Grupo K-pop favorito

Blackpink

BTS

EXO

TXT

Artista global favorito

BTS

Camila Cabello

Harry Styles

Olivia Rodrigo

Challenger del año

Domelipa

Calle y Poché

Kevlexd

Ferv

Creador de aventuras y viajes

Mau Otero

Juanpa Zurita

Polinesios

Ricky Limón

DIY master

Mis Pastelitos

Robegrill

Dani Hoyos

Musas

Creador más divertido

Skabeche

Fede Vigevani y La Vecibanda

Los Rulés

Daniela Rodrice

Gamer más cool

Eddy Skabeche

AuronPlay

Lyna Vallejos

RaptorGamer

Revelación fashion

Valentina Zenere

Ángela Aguilar

Brianda Deyanara

Joaquín Bondoni

Master fandom

Army

Skuad

Cncowners

Blinks

Ship del año

Carlota Madrigal & Gigi

Eddy Skabeche & Xio

Ignacia Antonia & Kevlexd

Danna Paola & Alex Hoyer

Celebrity crush

Luis De La Rosa

Fede Vigevani

Eloisa Os

Domelipa

Arista argentina

Lali

Paulo Londra

María Becerra

Rusherking

Celebridad chilena

Germán Garmendia

Max Valenzuela

Ignacia Antonia

Ferv

Activista fav