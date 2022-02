Top de los mejores crossovers de la industria musical

Hay un dicho que dice “en gustos se rompen géneros”, pero ¿Qué pasa cuando los artistas que nos gustan incursionan en otro tipo de música?

Los featuring o colaboraciones musicales son algo de todos los días. Sin embargo, hoy te presentamos contribuciones musicales que nunca te hubieras imaginado.

Jenny Rivera ft Tito el Bambino

Esta todos la conocemos y es imposible de olvidar. “El amor” fue lanzada en el 2010, interpretada por “La Diva de la Banda”, Jenny Rivera, y el reggaetonero Tito el Bambino.





Snoop Dog ft la banda MS

Es bien conocido que el rapero Snoop Dog es amante de la música regional mexicana y en el 2020, durante la pandemia, sorprendió al mundo junto a la Banda MS con “Qué maldición”, una canción que mezcla perfectamente el instrumental de la banda sinaloense con el rap.

Luis Fonsi ft Justin Bieber

“Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee estuvo sonando en todos lados en 2017, lo que no nos esperábamos era que a Justin Bieber le gustara, a tal grado de participar en el remix.

Miley Cyrus ft David Bisbal

“Hannah Montana” no fue lo único que hizo Miley Cyrus. En 2010 protagonizó “La última canción” junto a Liam Hemsworth. Pero lo que nos trae aquí y que nadie se esperaba era el soundtrack con la participación de David Bisbal.

Intocable ft Kumbia Kings

“Sabes a chocolate” es la canción más popular de los Kumbia Kings y en el 2009 hicieron una colaboración con Intocable, titulada “Fuiste mala”.

BTS ft Becky G

La banda de K-pop BTS junto con Becky G, en el 2019, lanzarom el remake de la canción “Chicken noodle soup”, canción que nos puso a bailar antes de que el Covid-19 llegara.







Super Junior ft Reik

Otra banda de K-pop colaborando con latinos fue Super Junior junto a Reik, quienes nos deleitaron y sorprendieron con “One more time” en 2021.

Joan Sebastian ft Black eyed peas

“Esa si no me la esperaba”, es lo que todos pensamos cuando supimos que “el poeta del pueblo” participaría con Will.I.Am para crear “Hey You - I'm Gonna Be Happy” en el 2013.

Julieta Venegas ft Cartel de Santa

Julieta Venegas sorprendió a México colaborando con uno de los grupos de rap con mas mala fama, así es, hablamos del Cartel de Santa. El resultado fue “El Dolor del Micro”, tema lanzado en 2004 que narra la parte poco conocida de lo que es ser rapero.

Ricardo Arjona ft intocable

Así como los Kumbia Kings, Ricardo Arjona, participo con el grupo de norteño tejano Intocable. “Mojado” es una canción que habla de la migración desde el punto de vista de las personas que se van de casa buscando una vida mejor.

Calle 13 ft Silvio Rodríguez

“Ojos Color Sol” es una canción perfecta para dedicar a la persona que te gusta, y es el resultado de juntar al versátil grupo Calle 13, con el trovador cubano Silvio Rodríguez.

Genitalica ft Paquita la del Barrio

Por último, y esto sí que sorprendió, fue ver a Paquita la del Barrio rockeando con Genitalica en la canción “Invítame a Pecar”





