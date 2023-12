Silverio, “su majestad imperial”, mantiene su estilo disruptivo

El cantante Silverio se prepara para despedir por primera vez el año con un show en vivo, que tendrá lugar el 31 de diciembre en La Piedad Live Music, a las 20:00 horas.

Según adelantó en conferencia de prensa, se tratará de una magna celebración, donde además espera romper el récord de la mayor cantidad de gente “empelotada” sobre el escenario.

“Me gusta la idea, la gente va con ánimo de un gran festejo y que sea un momento absolutamente único”, comentó el intérprete de música electrónica originario de Chilpancingo, Guerrero.

“Podemos elevar la vara un poco más, para que la gente se entregue de manera incondicional a lo que es un show de Silverio, espero que todos estén en calzones conmigo y de ahí para adelante. Puede ser un brindis majestuoso el que podemos lograr, un show único”, agregó.

Julián Lede (verdadero nombre del artista) precisó que tras sus dos décadas de carrera como solista, y previamente haberse desempeñado como guitarrista del grupo Titán desde su formación en 1992, sigue con esa hambre de seguir creando.

“Aún no me canso, tenemos cuerda para rato. Nos gusta la fiesta, nos gusta la celebración, realmente la única diferencia es que he encontrado maneras más sofisticadas de molestar a la clientela. Espero que eso no cambie nunca, que sigamos encontrando maneras de picarle en culo a la gente”, declaró.

Con esta intención en mente adelanta que seguirá generando más música el próximo año, empezando por finalizar un disco y preparar el lanzamiento de otro EP, que califica como el “el disco pop de Silverio”.

“Me puse a garabatear algunas frases, a explotar un poco está espeluznante voz que Dios me dio, y moverle un poquito al proyecto”, cuenta al respecto, y añade que continuará con su estilo irreverente.

“Es para que la despierten del gran letargo en el cual nos han sumergido tantos años. Siempre estoy pensando en varios piquetes de culo, porque si se los pico de la misma manera se me quedan dormidos de nuevo”, explica a El Sol de México.

Finalmente, lanzó una invitación a sus seguidores para no dejar de usar la ya tradicional tanga roja que él suele portar en sus conciertos, y la cual estará presente en su celebración de año nuevo. Y es que según advierte, esta prenda es un símbolo de buena fortuna.

“Hay que portarla todo el año. Para que no nos falte la buena suerte, la bonanza en todos los sentidos, en lo económico, en el sexo, en el amor, que realmente no nos falte nunca. Esa tanga roja es definitivamente recomendable por Silverio, no se la quiten nunca, aunque apeste”, finalizó.