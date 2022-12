Huevo Cartoon se despide de la pantalla grande con Huevitos congelados

A 17 años de haber lanzado la primera entrega, los hermanos Gabriel y Rodolfo Riva Palacio Alatriste se despiden de su franquicia con la quinta y última cinta, titulada Huevitos congelados.

Los cineastas aseguraron que es la mejor cinta hecha hasta el momento sobre todo porque se ve la evolución que han tenido como profesionales.

“Esta es la culminación de la saga, fue un proceso importante para nosotros y todo lo que aprendimos en las cuatro películas anteriores se ve reflejado en la quinta.

“Para nosotros es la mejor película en cuanto a animación, sonido, historia y el mensaje más importante que se necesita fortalecer ahorita es la familia, se aborda el tema de la unión familiar y todos los personajes van en ese sentido”, afirmó Rodolfo en conferencia de prensa.

El filme cuenta con las voces de doblaje de actores como Carlos Espejel, Bruno Bichir, Maite Perroni, Vadhir Derbez, Mauricio Castillo, Miguel Rodarte, Angélica Vale, entre otros.

“Este es un proyecto que empezó con un presupuesto bien chiquito, nadie quería invertirle ni apostarle a la animación en México, pero estos muchachos (los hermanos) se aventuraron e hicieron la hazaña y lograron un gran éxito.

“Logramos hacer la primera película y luego la segunda ya tuvo una animación más sofisticada, pero nos tocó la primera pandemia de la influenza, que se superó y también se superaron estas últimas dos entregas, ésta con el Covid de por medio”, comentó Espejel quien ha estado en las cinco películas de la saga.

En esta ocasión la trama se desarrolla en el polo sur; las aventuras de Toto y su familia continúan, ahora con un oso polar y unos pingüinos que tendrán que regresar a su hogar. Para lograrlo, todos deberán aprender a trabajar en equipo.

“Uno tenía sueños de posicionar a la animación en México y cuando llegó el momento pensamos en que ojalá le fuera decentemente bien y resultó que tuvimos el fin de semana más taquillero de la historia y no sabes cómo recibir esas noticias, luego vienen la segunda y la tercera parte y ahora la quinta, ¡es increíble!

Cinta “Un gallo con muchos huevos” recaudó 26.5 millones de dólares en todo el mundo / HUEVOCARTOON

“Yo como director siempre he sido muy exigente y esta es la primera vez que veo la película y me encanta, sigo viendo errores, pero me fascina el nivel al que llegó la película. Me enorgullece que seamos punta de lanza y presentemos lo mejor y, sobre todo resaltemos el talento de México”, comentó Gabriel.

Los cineastas aseguraron que, debido a los cambios en los discursos sociales actuales, se tuvieron que modificar algunos chistes dentro de la historia, con el fin de no afectar ningún sector, claro, sin dejar de lado la esencia que los caracteriza, es decir un humor de doble sentido para adultos y la comedia más blanca para los pequeños.

“No puedes ser monedita de oro porque siempre alguien se va a ofender, pero hemos tratado de evolucionar, entender lo que sucede en la sociedad y estar atentos a los nuevos roles, tratar de fluir, los huevos son tan flexibles que puede haber todo tipo de humor tanto el blanco como el elevado.

“Hay algunos chistes que pudieron estar fuera de tono por eso siempre hacemos lecturas de guion constantes, focus group. Esta cinta se hizo hace cuatro años y algo que estuvo bien en ese momento, hoy ya no, pero eso cambiamos algunos chistes para aligerarlo”, comentó Rodolfo de la cinta, que estrena por primera vez en plataforma y está disponible en Vix+.

Los hermanos Riva Palacio se enfocarán en desarrollar productos de la marca Huevo Cartoon, así como contenido para internet, dejando de lado el cine.

En cuanto a otros proyectos, están en proceso de lanzar una cinta animada de cavernícolas, otra de alebrijes, un thriller de vampiros y comenzarán a experimentar con live action.