Grupo Arriesgado llena el Palenque de Culiacán con su show de "Los Mitotes Tour"

Ante un lleno total en el Palenque de Culiacán, el Grupo Arriesgado hizo su debut la madrugada de este lunes, enloqueciendo a cientos de chicos y grandes que se dieron cita en el recinto de la Feria Ganadera para cantar los temas que han colocado a la agrupación sinaloense en el gusto del público tanto de México como de Estados Unidos.

Arturo González (Acordeón y voz), César Rodríguez (segunda voz), Jesús Cuadras (bajo eléctrico), César Soto (bajo sexto) y Ángel León (baterista), salieron al escenario a la 1:30 de la madrugada, y fue con el tema Los Mitotes como se titula su tour con el que iniciaron el show.

La noche trascurrió con la interpretación de todos sus éxitos los que hacían retumbar el palenque culichi, temas como “Enloquecido”, “La muchacha del Salada”, “La Nicholette”, “Una aventura”, entre muchos otros que con mucha emoción corearon, cantaron y gritaron los presentes.

Además durante la velada los asistentes pudieron disfrutar de la famosa agrupación interpretar algunos temas junto a Roberto Tapia y Panchito Arredondo.

Previo a la presentación de Arriesgado, la Banda Colosal y Los Chavalitos, pusieron a cantar y a bailar a los asistentes con temas como “No me vuelvo a enamorar”, “La fuentes de Ortiz”, “Lo paseado quien me lo quita”, por mencionar algunas.

Para Saber

Grupo Arriesgado se encuentra realizando su gira titulada Los Mitotes Tour.