Florinda Meza no figura en acuerdos sobre Chespirito: “su hijo hizo acuerdos sin que me enterara”

La retransmisión de los programas creados por Roberto Gómez Bolaños Chespirito, no depende de Florinda Meza, aclaró la actriz y productora. “Yo no puedo llegar a ningún acuerdo. Su hijo (Roberto Gómez Fernández), sin que yo me enterara, hizo acuerdos, pero parece que algo no cuajó. No depende de mí, aunque yo fui colaboradora en los programas y debería ser conmigo con quien hablaran, no es cuestión de una herencia, sino de Derecho de Autor”.

Florinda Meza pide que sea el público que haga la petición de que regresen los programas de Chespirito a la televisión abierta: “Que el público lo solicite, que bombardeen a Televisa con peticiones, podría ser a quienes les hagan caso”, dijo en conferencia tras develar la placa de 100 representaciones de la obra Ugo, Pako y Joseluiz en el Teatro Libanés, donde también aclaró que no tiene información sobre algún proyecto de hacer la bioserie del fallecido Roberto Gómez Bolaños.

Relató que se canceló su producción del musical The Queen mother, pues “todo estaba listo en el 2019 para Broadway, vino el 2020 con la pandemia y ya no fue posible. Lo que hace falta para reactivarla es el dinero que no tengo”.

Respecto a regresar a los escenarios, dijo que no tiene alguna propuesta, a lo que respondió el productor Morris Gilbert que en su empresa, la actriz tiene las puertas abiertas. “Ya le dije que escoja la obra que quiera hacer, de comedia, drama o musical, tú nada más dime cuál y cuando”.

Sin embargo, Florinda Meza explicó que tiene que “solucionar un problema que ahorita es una tragedia general, encontrar una buena mujer, honesta y de confianza, que cuide mi casa y mis ocho perros en Cancún, para poder venir a trabajar a la Ciudad de México”.

Agregó que ha tenido ofertas de trabajo en cine y televisión, pero las ha rechazado porque no las considera adecuadas. “Yo tengo una lápida muy pesada de la que no podré deshacerme: mis apellidos y mis principios. Eso me lo pusieron mis ancestros encima. Yo no haría jamás apología de la violencia, el crimen, las drogas, pero no si resulta que los narcotraficantes, lejos de ser villanos casi son héroes”.

Tras destacar que ella siempre fue un binomio con Roberto Gómez Bolaños y después de su fallecimiento, ha seguido su carrera sola, mencionó que se mantiene activa, aunque no dentro de la pantalla. “Sigo yendo a Centroamérica porque me contratan. Hago actuaciones cortas, o entrevistas en televisión. Yo tengo mi trayectoria escribí y produje telenovelas y programas unitarios, antes hice mucho teatro también. Todo esto lo digo porque la gente sigue viendo en mí a Roberto”.

Algo molesta cuando alguien le mencionó una supuesta demanda de ella a Carlos Villagrán, señaló: “Yo no he dicho nada que lo voy a demandar. Para mí no existe nada de eso. Mira, si tú quieres hacerle publicidad, hazle publicidad. Los que se cuelgan de mí para hacerse publicidad, allá ellos, los loquitos. Lo único que debo hacer es agradecerles a todos los que hablan mal de mí porque con eso me están demostrando, que debo ser un nombre o una persona rentable porque hacen eso para jalar prensa o jalar presencia.

“Por otro lado digo, que los que hablan mal de mí, si supieran lo que yo pienso de ellos, aún hablarían peor”, finalizó entre risas.