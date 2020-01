El talentoso Iván Beltrán viene con todo

Mazatlán. - El talentoso músico, compositor, arreglista y productor Iván Beltrán fue el primer invitado del año 2020, en el programa El Sol de Mazatlán de Fin de Mazatlán en el 98.7 FM, donde en entrevista exclusiva con Julieta Lomelí y Martín Tamayo compartió que producirá el próximo material de Julio Preciado, el cual será un tributo a Marco Antonio Solís “El Buki” a ritmo de banda sinaloense.

“El Máster de la Cumbia” Beltrán ha trabajado con talentos como Espinoza Paz, con quien contó que ha durado hasta 10 horas en el estudio grabando, puesto que Espinoza es muy perfeccionista y él también.

“El Músico Celoso” se ha lanzado además como intérprete y nos cuenta cómo sucedió esto.

INICIOS Y TRABAJOS

Iván Beltrán comenzó su carrera musical con distintas agrupaciones como bandas, solistas, después ya le empezaron a hablar como arreglista.

“Me resultó mucho estar con varios cantantes, intérpretes muy famosos. He estado en muchas producciones con ellos como Julio Preciado, soy su arreglista y productor musical. Hice el video en vivo estilo norteño con Julio, ahorita estoy con lo que viene nuevo, próximamente lo vamos a estrenar por aquí, es un tributo a Marco Antonio Solís “El Buki” pero con banda y con la voz de él, y arreglos míos.

En estos meses he trabajado también en la producción de Espinoza Paz, ahí cuando escuchen con él, el piano, ese soy yo”, comparte Beltrán.

Próximamente, Iván estará en la producción de Julio Preciado con un tributo a Marco Antonio Solís con música de banda. Foto: Cortesía I Iván Beltrán

‘La Cumbia con Ópera’ es uno de los temas con el que Iván se lanza de cantante, cuyo video resulta muy chusco, puesto que el artista optó por caracterizarse de mujer. El cual lo impresionó porque en cuanto subió el video a Youtube se disparó muy bien. Esa cumbia es un cover, ha tenido comentarios buenos y malos, Okyroki es el grupo que la grabó en 1992; también la Banda Brava de Mazatlán, la Rancho Viejo, y muchas agrupaciones, todos le ponemos nuestra cosita. El compositor es Milton Peláez.

LA CARACTERIZACIÓN

Iván nos cuenta cómo fue que se caracterizó de mujer para el video ‘Cumbia con Ópera’ y sobre la filmación de éste.

“Lo que pasa es que andaba buscando una mujer así media chusca, que tuviera una verruga por acá en la cara, y quería a alguien así muy especial. Pero aquí en Mazatlán pura mujer hermosa y la verdad pues no, y dije, pues yo.

Buscamos un teatro, pero estaban muy ocupados con eventos en puerta y no se pudo. Yo ya quería hacer el video, me urgía, y hablando con mi productor del video, Max, me dice, y por qué no lo haces tú, y planeamos las tomas. Nos venimos a Cultura por los vestuarios; Ricardo Briones me maquilló. Francisco Arce me llevó con él. Conseguimos un carro negro del 54, y se hizo el video. En un día, las tomas de la mujer, y ya después las tomas del hombre. Estuvo muy divertido”, comparte Beltrán.

¿Cómo decides lanzarte de intérprete?

Con ‘El Baile del Santa Clos’ se disparó su lanzamiento como intérprete, pero Iván Beltrán cuenta que hace tiempo hizo los arreglos de la canción ‘Adicto de tus besos’ del compositor Gerardo Palacios, de Torreón; Iván graba la canción como una maqueta para que Gerardo la mostrará a las bandas para ver quién la grababa, y le gustó como quedó.

“Le metimos una guitarra, tuba, la voz, requinto, y grabé todo, y ya que estuvo lista, Gerardo me dice, Iván y por qué no la subimos, hacemos algo, y le dije que no, que tenía pensado hacer otras cosas. Tenía muchos compromisos con el grupo (Sihuey), con amigos, cantantes, con banda, y no me daba tiempo, pero dije, bueno vamos a hacer el video. Y todo bien. Ya después me pidió otra canción y quiso que la cantará yo de nuevo. Total, que le grabé tres temas y luego le grabé a otro compositor y complete un disco. También incluí una canción que hice para mi hija, la grabé con banda, luego vino ‘El Baile de Santa Clos’ y ‘La Cumbia del Músico Celoso’.

Cabe destacar que Iván Beltrán es un músico multifacético, toca el piano, el acordeón, el clarinete, entre otros instrumentos. El artista cuenta con un estudio en su hogar, que es donde graba sus cosas.





RECONOCIMIENTOS

Una revista de Ciudad de México lo premió como arreglista de Música de Banda y se trajo a Mazatlán un Jaguar de Oro.

COLABORACIONES

Actualmente Iván Beltrán está trabajando en coautoría con el compositor Eduardo García Márquez, de La Paz, Baja California, que trabaja el género musical de la trova; está trabajando con Francisco Céspedes, incluso va de invitado con él a sus conciertos.

“Yo conocí a Eduardo porque es compadre de Julio Preciado. Lo acabo de ver y me dice vamos a hacer la ‘Máster Cumbia’”.

SORPRESA

Iván Beltrán posiblemente nos entregue algún tema para Carnaval.

REDES SOCIALES

Facebook: Iván Beltrán

Twitter: el ivan beltran





