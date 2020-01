En pleno escenario “El Coyote” se pone mal de salud

La madrugada de este domingo, se informó extraoficialmente que el cantante José Ángel Ledesma, mejor conocido como "El Coyote" sufrió una recaída de salud, esto mientras se encontraba en el Palenque de la Feria del Limón en Tecoman, Colima.

Gossip Luis Cuni va por su pasión, la música

El intérprete de los temas como; Sal de mi vida, La escuela de la vida, Para impresionarte, entre otros, tuvo dificultan para respirar por lo que de inmediato fue trasladado en ambulancia a un hospital de la localidad.

Horas mas tarde el cantante publico un video en sus redes sociales, donde mando un saludo a sus fans y aclaro que fue un problemita levecito.









También lee. El exdoctor House, Hugh Laurie, viaja al espacio con Avenue 5





Fue un problemita levecito, me quiso pegar como una gripa y me ha dado muchas flemas por un resfriado que me pegó en la mañana. Venía un poquito desvelado, me levante por ahí de las 5 de la mañana, en su humilde casa estaba haciendo mucho frío, pero estamos bien de salud, en Padre Dios nunca nos ha dejado sólitos, gracias a la gente de Tecomán por esperarnos y a el que publicó eso... .

El Coyote





Cabe destacar que hoy domingo, el cantante tiene una presentación en Concordia, Sinaloa, pero hasta el momento no se ha informado si se suspenderá.













Lee más aquí de El Sol de Mazatlán⬇





Gossip Julio Preciado se recupera satisfactoriamente Gossip ¡Conoce su propuesta musical!, de Banda La Nueva Decisión Círculos Osleidy, Katia y Shuleyka ganan la corona de Mini Diva Oro Sinaloa 2020