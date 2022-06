El Mimoso cambia de nombre artístico

Luego de que por más de 20 años sus seguidores lo han conocido como Mimoso y él mismo se ha promocionado de esa forma, el cantante anunció que a partir de ahora se manejará artísticamente como Luis Antonio.

El ex vocalista de Banda El Recodo subió un video a su cuenta oficial de Facebook en el que explica lo que viene para él en su carrera musical.

“Me mueven sentimientos un poco, pero esto que estoy haciendo lo he venido asimilando durante tiempo y llegó la hora de decirles esta parte. Hemos decidido cambiar mi logotipo, hemos decidido darle más la importancia a mi nombre, que es Luis Antonio, obviamente ustedes me conocen por Mimoso, pero como les digo, esto es algo para mí que me mueve sentimientos después de tantos años que todos ustedes me conocieron artísticamente de esa manera, como Mimoso”, dijo.

Aseguró que al formar parte de la empresa Music VIP se llegó a un acuerdo para renovar su imagen y que esto es lo primero que hará.

“Queremos hacer algo diferente, pero en parte se los quería expresar, porque la idea no es tomarlo a mal, es obviamente enfocarme en una marca y esta fue la parte que tuve que aceptar, que platicarlo y asimilarlo”.

Y justo en su página de Facebook, el cantante hizo una publicación este jueves en la que promociona la segunda parte de su proyecto “100% Guerrerense”, que dará a conocer este 29 de junio, donde ya viene lo que es su nuevo logotipo ya como Luis Antonio.

“Hay mucho Mimoso, o hay mucho Luis Antonio para rato, no sé, como ustedes lo vean”, dijo el cantante al despedirse de sus seguidores en la red social.





De gira

El cantante Luis Antonio realiza actualmente una gira de presentaciones por algunas ciudades de Estados Unidos.