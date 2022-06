“Por si salgo de viaje” es el nuevo EP de Pablo Infante

Pablo Infante es uno de los nuevos artistas de la oleada mexicana con una propuesta musical interesante en la que fusiona ritmos y sonidos creando un concepto lleno de energía y flow.

Actualmente, Infante está estrenando su nuevo EP “POR SI SALGO DE VIAJE”, se espera su álbum a finales de este mismo año. Este EP están basado en su vida, una mezcla de lo que ve, lo que escucha y lo que siente, eso siempre complica su decisión de compartirlo con el mundo.

“Mi vida siempre me ha hecho sentir dentro de una película, cada aventura siempre me ha llevado de viaje a nuevos lugares, nuevas personas y nuevos hábitos, hasta llegar a hacerme sentir otra persona cuando miro por la ventana del bus o del avión en el que viajo, “Por si salgo de viaje” me lleva ahí, a ese momento en el que miro por la ventana y me siento otra persona; el tiempo no pasa, me siento invencible”, comentó Infante.

Este EP integra cuatro canciones de su autoría llenas de energía y beats pegajosos, dos de estas canciones tienen colaboraciones especiales pues en CC se sumó el rapero tapatío Tonnie Rico y en TQ+ su une el talento de Maya León quienes complementan a la perfección con su talento cada track, remontándonos a esos hits de urbano que tanto nos gustan.

“Tuve el placer de trabajar con Tonnie Rico en “CC” y con Maya León en “TQ+” y no puedo estar más agradecido con ellos por formar parte. Maya León es una gran compositora y artista, con una voz original, así que siempre es un placer trabajar con ella; Tonnie Rico es un artista increíble que necesitaba tenerlo en mi EP por su estilo único y flow. Ambos han trabajado con grandes artistas, así que lo único que siempre se obtiene de ellos son coros y versos impecables”, detalló el cantante.

Desde una edad temprana Pablo Infante mostró gusto y habilidad componiendo su primera canción, donde también tomo clases con su maestro de piano Romeo Santos Arreola quién tocó con Celia Cruz en sus visitas por el país. Pablo Infante inicia su carrera profesionalmente a los 17 años con su primer sencillo “Tócame”, un sencillo que llamó la atención de todo el que la escucho.