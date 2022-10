¿Doña Consuelo con Verónica Castro? Así fue la entrevista de la mamá de los Tigres del Norte

La actriz y conductora Verónica Castro llevó a escenario a Doña Consuelo, mamá de los Tigres del Norte que en su despegue de éxito hacían de La Puerta Negra el furor vivo entre el público y fue ahí, en el programa de Furia Musical que llegó de manera sorpresiva.

El grupo norteño no pudo esconder su felicidad al ver a su mamá que vestida de blanco entraba al escenario, mientras la gente le gritaba !Suegra, suegra!...

Qué pensó la mamá cuando decidieron forma la agrupación

Doña Consuelo Angulo de Hernández aseguró durante la entrevista que jamás se opuso a que sus hijos formaran una agrupación, por el contrario dijo que le daba gusto la elección tomada por sus hijos, porque creía que de alguna forma había sembrado esa semilla en ellos, pues también le gustaba la música y cantar.

"A mi me alegró... Jorge me debe de desmentir si yo no los apoye", externaba al momento de ser cuestionada por la mamá de Christian Castro de que cómo tomó la noticia de que ellos deseaban ser cantantes, al confirmar que desde chiquitos ya mostraban su talento, llevando serenatas.

Jorge Hernández, al mismo tiempo respondía a Verónica Castro, "era la que me animaba todos los días", mientras que Doña Consuelo recordaba que era su papá, quien se enojaba porque eran muy chiquitos, sobre todo por el amor que tenía en Hernán que no quería que se fuera a temprana edad, pero ella refutaba que si ellos deseaban ese camino sabrían qué hacer.

"Son unos muchachos nobles; respetan mucho a la familia"

En aquella edición de Furia Musical el grupo norteño llevaba 23 años de estrellas, a lo que Doña Consuelo de manera orgullosa refrendaba al público que sus hijos además del gran talento musical, eran personas buenas, pero sobre todo respetuosas con sus familias.

"Son unos muchachos nobles, de cariño y respetuosos; respetan mucho a la familia y al público" lo que causó el aplauso del público al refrendar ese amor por sus hijos, que desde los nueve años ya le llevaban serenata.

Asimismo destacó que el más travieso de sus 11 hijos fue Hernán, incluso que en una ocasión luego de ser operada la sacó envuelta en una sábana, mientras decía que era la "Virgen del Guayabito", lo que inmediatamente trajo las carcajadas de todos.

En cuanto a Raúl, destacó que siempre fue el más trabajador como su papá, que le gustaba andar en los corrales, algo que de alguna manera había heredado de parte de ella. De Eduardo, comentó que era muy serio, pero apegado a ella, aunque para sus hermanos presentes, él era el consentido ya que llevaba el nombre de su papá.

Jorge por su parte lo caracterizó por ser el más serio y al que le gustaba montar al caballo, pero muy celoso, pues según Doña Consuelo, no quería que nada le pasara en sus embarazos. Oscar, primo de esta dinastía musical, a él manifestó quererlo como un hijo.

Doña Consuelo murió este 23 de octubre, fue madre de siete hombres y cuatro mujeres; la lamentable noticia la compartió Los Tigres del Norte durante su presentación en el Estadio Olímpico en Querétaro, luego de una llamada telefónica, que desató una tristeza absoluta en los músicos.

Es de esta manera que recordamos a Doña Consuelo, mamá de los Tigres del Norte que con esa gran sonrisa y simpatía manifestaba el orgullo que sentía por sus hijos durante su sorpresiva llega a los escenarios de Furia Musical conducido por Verónica Castro, dando cierre al mismo con uno de sus mayores éxitos "La Puerta Negra", compuesta por Ramon Gutierrez Torres.

