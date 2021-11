Domino Saints se une a la banda sonora de Just Dance

Este año ha sido imparable para Domino Saints, quienes continúan dominando el panorama de la música latina y apoderándose de las listas de éxitos con sus temas irresistibles.

El dúo alcanza hoy otro increíble hito en su carrera al volverse parte de la banda sonora de Just Dance 2022 de Ubisoft con su nuevo sencillo “My Way”.

Inspirada en el amor del dúo por el baile y por la popular serie de videojuegos Just Dance –que se ha vuelto un fenómeno mundial desde su lanzamiento en 2009–, “My Way” tiene todas las características que han definido a Domino Saints y su música: mucha energía, pasión inspiradora y unas ganas contagiosas por vivir la vida al máximo. La canción es una mezcla ecléctica y cargada de electricidad compuesta por sonidos internacionales como el house, el disco, el sub-bajo británico y los ritmos libres del Caribe. El tema ofrece a fanáticos y gamers de todo el mundo una experiencia llena de adrenalina, invitándolos a aceptarse como son y a perderse en la magia sanadora del baile, sin importar dónde se encuentren, bien sea en una disco o en las salas de sus casas.

“Nos emociona mucho tener una canción en uno de nuestros juegos favoritos, tan orientado hacia la pasión que nos mueve y nos motiva a ser nosotros mismos: ¡el baile! Nos encanta la interactividad que ‘Just Dance’ le ofrece a los fanáticos y a los usuarios, la gente podrá experimentar nuestra canción en otro nivel y nos sentimos honrados de poder formar parte de eso”, confiesa Domino Saints.

“Nos encanta que este juego le permita a la gente vivir la música, no solo como una atmósfera de fondo, ni como un deporte para espectadores, sino como una experiencia, con tu propio estilo, con toda tu creatividad y toda tu individualidad”, agregó.

“My Way” fue escrita por Domino Saints y continúa el éxito de su hit “Dancefreak”, que se ha apoderado del primer lugar de las listas de Monitor Latino en Argentina, Paraguay, Perú, Chile y Uruguay desde su estreno en mayo.

“My Way” ya está disponible en las plataformas digitales y en el videojuego Just Dance 2022. Foto: Cortesía | Saints

El sencillo es la primera entrega del próximo proyecto audiovisual del dúo titulado “FUTURE LOVE GAMES”, producido bajo la dirección visual y creativa de los renombrados creadores, artistas y directores The Hayes Bros.













